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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Основной объем работ по расчистке снега в Самаре будет выполнен в ночную смену

13 января 2020 17:45
89
В связи с возобновлением снежных осадков все коммунальные службы города нацелены на выход максимально необходимого количества спецмашин и рабочих.
В связи с возобновлением снежных осадков все коммунальные службы города нацелены на выход максимально необходимого количества спецмашин и рабочих. Так, для организации более оперативной уборки только МП «Благоустройство» на территориях обслуживания - это улично-дорожная сеть – в грядущую ночную смену увеличит выпуск спецтехники до 202 единиц. В том числе планируется вывести 81 самосвал, 35 дорожных комбинированных машин, 33 погрузчика, 19 МТЗ-80, а также мультикары, автогрейдеры, бульдозеры и др. технику. Основной объем работ по расчистке и вывозу снежных масс на полигоны запланировано выполнить именно ночью, чтобы в дневные и вечерние часы, особенно часы «пик», не осложнять и без того напряженный дорожный трафик.

«На основные магистрали запустят автопоезда. При необходимости они проходят по одним и тем же участкам неоднократно, чтобы качественно очистить все полосы движения в прямом и обратном направлениях и сформировать снежные валы в прилотковой полосе для более удобного и оперативного их вывоза на полигоны», - сообщил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.

Отметим также, что эффективность расчистки зависит не только от дорожников – важно, чтобы горожане по возможности освобождали обочины проезжей части. Поясним, что препятствия на пути дорожной техники в виде припаркованных транспортных средств приводят к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом, который при неблагоприятных погодных условиях может легко превратиться в лед. Таким образом, освобождение обочин способствует более быстрой и качественной уборке по всей ширине проезжей части.

Напомним, в первоочередном порядке выполняется расчистка дорог 2-й категории, участков, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, чтобы обеспечить беспрепятственность его работы. Также в условиях интенсивных осадков особое внимание уделяется приведению в порядок тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок.

Вместе с уборкой продолжится своевременное внесение противогололедных реагентов, которые ускоряют процесс плавления снега и, следовательно, напрямую влияют на оперативность расчистки.

Отметим, что и до изменения погоды службы благоустройства Самары продолжали работу в круглосуточном режиме, чтобы заблаговременно подготовиться к ликвидации новой порции осадков. К примеру, за минувшие выходные с улиц города на утилизацию МП «Благоустройство» отправило около 6200 тонн снега, а в целом за сезон – порядка 67800 тонн. Только в одну смену сегодня трудились 194 уборщика территорий и 130 спецмашин.

Кроме того, в Самарском и Кировском районах уборкой улиц занимаются сотрудники ООО «КЕДР-1». Сегодня днем организация вывела на свои территории обслуживания 66 сотрудников и 59 единиц спецтехники. В ночную смену количество техники увеличат до 71 единицы.

Обращаем внимание, что согласно плану-графику в ночь на 14 января дорожная техника прежде всего будет сосредоточена на следующих улицах внутригородских районов:

- в Октябрьском районе – на ул. Советской Армии, ул. Гастелло, ул. Луначарского, ул. Мичурина, ул. Соколова, ул. Лесная, ул. Осипенко, ул. Первомайская, ул. Больничная, ул. Клиническая, ул. Владимирская, ул. Челюскинцев, ул. Радонежская, ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Шушенская, на Северо-Восточной магистрали, ул. Дыбенко, ул. Гаражная, ул. Революционная, ул. Авроры, ул. Печерская, ул. Врубеля, ул. Академика Солдатова, пр. Карла Маркса, пр. Масленникова, пр. Ленина, Волжском пр., на просеках, на 3 и 4 проездах и др;

- в Ленинском районе – на ул. Владимирская, ул. Ярмарочная, ул. Самарская, ул. Чернореченская, ул. Дачная, ул. Арцыбушевская, ул. Вилоновская, ул. Льва Толстого, ул. Буянова и др.;

- в Железнодорожном районе – на ул. Красноармейская, ул. Агибалова, Комсомольской площади, Крымской площади и др.;

- в Советском районе – на ул. Средне-Садовая, ул. А. Матросова, ул. Карбышева, ул. Свободы, ул. Физкультурная, ул. Авроры, ул. Гагарина, ул. Красных Коммунаров и др.;

- в Куйбышевском районе – на ул. Главная, ул. Фасадная, ул. Калининградская, ул. Народная, пр. Казачий, Самарском мосту и др.;

- в Промышленном районе – на ул. Солнечная, ул. Нагорная, ул. Свободы, ул. Воронежская, пр. Карла Маркса, на 8 просеке и др.;

- в Красноглинском районе – на Красноглинском шоссе, ул. Сергея Лазо, ул. Симферопольская, бульваре Финютина, основные улицы в пос. Мехзавод и др.;

- в Самарском районе – все улицы гостевого маршрута;

- в Кировском районе – пр. Кирова, ул. Победы, пр. Металлургов, Зубчаниновское шоссе и др.

Также коммунальщики обращаются к горожанам с просьбой не оставлять надолго личный транспорт на внутридворовых территориях, очищаемых силами управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, и, в частности, возле контейнерных площадок, чтобы не создавать препятствий для подъезда спецтехники профильных служб для вывоза твердых коммунальных отходов, передает пресс-служба горадминистрации.



Фото:    пресс-служба горадминистраци
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