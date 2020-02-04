«ЕЭС-Гарант» помогает экономить ТСЖ в Самаре

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Сотрудники «ЕЭС-Гарант» выполнили перекладку теплового ввода, провели наладку и пуск системы. Теперь обновленный узел учета, оснащенный GSM-модемом, в режиме онлайн направляет данные о фактическом потреблении в ресурсоснабжающую организацию.Новое оборудование также позволяет потребителям полностью контролировать расход тепла, горячей воды и оптимизировать их расход. Уже сейчас экономия на оплату тепла для жителей дома снизились на 40%.«Внедрение современных узлов учета тепла выгодно, как для клиентов, так и для поставщиков ресурсов. Если потребители могут экономить, то поставщики врежиме реального времени мониторят работу системы теплоснабжения и, в случае возникновения повреждений, оперативно устраняют их», - отметил директорСамарского филиала ООО «ЕЭС-Гарант» Юрий Рябов.Установка узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения выполняется в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышенииэнергетической эффективности», передает пресс-служба «ЕЭС-Гарант».