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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«ЕЭС-Гарант» помогает экономить ТСЖ в Самаре

4 февраля 2020 17:04
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Сотрудники «ЕЭС-Гарант» выполнили перекладку теплового ввода, провели наладку и пуск системы.
Самарский филиал «ЕЭС-Гарант» установил современные узлы учета тепловой энергии в многоквартирном доме областного центра по ул. Братьев
Коростелевых, 81. Работы проводились в рамках договора с ТСЖ «Генеральское».

Сотрудники «ЕЭС-Гарант» выполнили перекладку теплового ввода, провели наладку и пуск системы. Теперь обновленный узел учета, оснащенный GSM-
модемом, в режиме онлайн направляет данные о фактическом потреблении в ресурсоснабжающую организацию.

Новое оборудование также позволяет потребителям полностью контролировать расход тепла, горячей воды и оптимизировать их расход. Уже сейчас экономия на оплату тепла для жителей дома снизились на 40%.

«Внедрение современных узлов учета тепла выгодно, как для клиентов, так и для поставщиков ресурсов. Если потребители могут экономить, то поставщики в
режиме реального времени мониторят работу системы теплоснабжения и, в случае возникновения повреждений, оперативно устраняют их», - отметил директор
Самарского филиала ООО «ЕЭС-Гарант» Юрий Рябов.

Установка узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения выполняется в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности», передает пресс-служба «ЕЭС-Гарант». 
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