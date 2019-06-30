С 1 июля платить за ЖКХ жителям Самарской области придется еще больше
30 июня 2019 12:21
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За всё это россияне и сейчас выкладывают кругленькие суммы ежемесячно. А с 1 июня 2019 года тарифы на все эти коммунальные блага снова поднимутся. Самарская область в этом плане не стала исключением. Сколько теперь придется платить жителям 63-го региона? Подробности в материале 63.ру.
Новые тарифы на электроэнергию уже утвердили. Как сообщает «Самараэнерго», одноставочный тариф вырастет с 4,06 до 4,17 рубля за кВт⋅ч. Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета электроэнергии, платеж составит 4,61 рубля за кВт⋅ч в дневной зоне и 2,27 рубля за кВт⋅ч в ночной зоне. Сейчас цены за это составляют 4,38 и 2,15 рубля соответственно. При использовании трехтарифной системы учета электроэнергии платеж составит 4,63 рубля за кВт⋅ч в пиковой зоне, 4,17 рубля за кВт⋅ч в полупиковой зоне и 2,27 рубля в ночной зоне.
В тех домах, где есть стационарные электроплиты и электроотопительные установки, тарифы за свет ниже. При стандартном расчете они вырастут с 2,84 до 2,92 рубля за кВт⋅ч.
Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета электроэнергии, платежи составят 3,22 рубля за кВт⋅ч в дневной зоне и 1,59 рубля за кВт⋅ч в ночной зоне. Сейчас действуют цены 3,06 и 1,51 рубля соответственно. Стоимость одного кВт⋅ч при использовании трехтарифной системы вырастет: с 3,09 до 3,25 рубля в пиковой зоне, с 2,84 до 2,92 рубля в полупиковой зоне и с 1,51 до 1,59 рубля в ночной зоне.
— В селах Самарской области тариф вырастет с 2,84 до 2,92 рубля за кВт⋅ч, — рассказали представители организации.
Похоже, с новыми тарифами на воду деньги в буквальном смысле будут утекать сквозь пальцы. Об этом стало известно из приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.
Уже с 1 июля питьевая вода будет обходиться в 31,60 рубля за кубометр. Сейчас горожане платят за тот же объем 28,21 рубля. Больше жителям Самары придется выложить и за водоотведение: 17,39 рубля за кубометр против 14,99 рубля.
Планируется, что тарифы на холодную воду после этого не будут расти год — до 1 июля 2020 года. Но уже через 12 месяцев тарифы снова взлетят. Питьевая вода будет обходиться в 35,08 рубля за кубометр, а водоотведение — в 19,30 рубля.
Больше чем на 50 копеек вырастут тарифы и на горячую воду. Те потребители, что получают ее из городских сетей, теперь будут платить 37,55 рубля за кубометр против 36,91 рубля раньше. Для тех домов, где установлены тепловые пункты, кубометр подорожает с 28,21 до 29,05 рубля.
В Самаре с 1 июля этого года также изменят нормативы потребления горячей и холодной воды. Новации затронут жителей, в домах которых не установлены счетчики. Их платежки как раз и рассчитывают, исходя из размера норматива. Руководитель регионального центра «ЖКХ — контроль» Виктор Часовских считает, что в итоге платить за воду придется меньше.
Вырастут расходы и на отопление. Как пояснил 63.RU руководитель регионального центра «ЖКХ — контроль» Виктор Часовских, поправки начнут действовать с 1 июля для жителей домов, где не установлены счетчики. Они платят за тепло по нормативам, которые как раз и изменили.
— Сейчас норматив составляет 0,018 гигакалории на квадратный метр. С 1 июля этот норматив будет действовать только для домов высотой до четырех этажей. В домах, где от 5 до 10 этажей, норматив будет равен 0,0173. В жилых зданиях высотой от 10 до 14 этажей — 0,0150. Если этажей больше пятнадцати — 0,0133, — объяснил Виктор Часовских. По его словам, нормативы привели в соответствие с реальными размерами потребления теплоэнергии в различных зданиях.
Но кроме нормативов с 1 июля изменятся и тарифы на отопление. Они вырастут.
Скакнут цены и за кубометр газа во втором полугодии 2019 года. Сейчас жители, которые используют газовые плиты или водонагреватели, платят за кубометр 7,38 рубля. Тариф увеличат до 7,48 рубля. Если в доме или квартире есть оба прибора, то цена будет ниже. Сейчас тариф составляет 6,12 рубля за кубометр. С 1 июля он вырастет до 6,2 рубля.
Для тех, кто использует голубое топливо для отопления своего жилья, расчет ведут не за 1 кубометр, а за тысячу. За такой объем потребленного топлива сейчас жители платят 5288 рублей. Тариф увеличат до 5360 рублей.
В последний раз тарифы на газ повышали 1 января. Это было связано с увеличением размера НДС для всех товаров с 18% до 20%.
Также в Самарской области установили предельные индексы изменения цен на коммунальные услуги на 2019 год. Организации ЖКХ не должны превышать эти показатели. Согласно постановлению правительства Самарской области, в первом полугодии 2019 года во всех городах и районах рост тарифов не должен был превысить 1,7%.
А вот по второму полугодию цифры разнятся. Например, в городах наибольший показатель установили для Кинеля, Похвистнево и Новокуйбышевска. Рост тарифов ЖКХ там не должен превысить 10,2%, 9,3% и 8,4% соответственно. В Самаре и Сызрани максимальное возможное увеличение цен на коммунальные услуги установили в размере 4,1%.
Фото: pixabay.com
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