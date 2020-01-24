«РКС-Самара» опробуют инновационную разработку

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В «РКС-Самара» еженедельно проходит технический совет, на котором ведущие российские и зарубежные производители представляют свои новейшие разработки. На этой неделе московское научно-производственное предприятие познакомило самарцев со своей новейшей разработкой – универсальным антикоррозийным и герметизирующим полимером.Инновационный материал, который производится в Московской области, защищает от агрессивных сред, создаёт водогазонепроницаемый слой, выдерживает температуру от -70 до +130 Со. В сочетании с сухими мелкодисперсными материалами создаёт сверхсильный эластичный полимербетон, выдерживающий сильные динамические нагрузки.В течение нескольких дней специалисты «РКС-Самара» и предприятия-разработчика определят место пилотного проекта, где инновационный материал будет опробован, после чего будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.