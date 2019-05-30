Два дня осталось до завершения акции «Дни помощи должникам» в Самаре

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Эта неделя официально называется «Дни помощи должникам» и проводится «РКС-Самара», «Самарагорэнергосбыт» и «ЭнергосбыТ Плюс» под эгидой Администрации г.о. Самара. Это первый опыт взаимодействия трёх крупнейших ресурсоснабжающих организаций и городских властей по теме долгов за услуги ЖКХ.Какую помощь могут получить самарцы, накопившие долги:- За холодную воду и канализацию: ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») с 8.00 до 17.00 с 27 по 31 мая по адресу: Луначарского, 56 готовы принимать и консультировать должников с целью возможного перерасчета платежей; предоставлять рассрочку; в случае полной оплаты долга устанавливать приборы учёта на льготных условиях (телефоны для справок: 207-25-40, 334-75-03, 207-23-72).- За электроэнергию: АО «СамГЭС» будет списывать пени при полном погашении задолженности за электроэнергию до конца мая.- За тепло и горячую воду: Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках акции «Весна – тают пени!» в течение мая будет списывать пени при условии единовременного погашения всей задолженности (телефон для справок: 8-800-700-10-32).Приглашаем всех жителей города, которые по тем или иным причинам стали должниками за водоснабжение и водоотведение, прийти на Луначарского, 56. Любая помощь в рамках действующего законодательства будет оказана!