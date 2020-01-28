Я нашел ошибку
Главные новости: 
Как следует из конкурсной документации, к созданию завода планируют приступить в сентябре 2020 года, завершить строительство – в июне 2021 года.
В ОЭЗ «Тольятти» построят завод по производству запчастей для автомобилей
В текущем году в турнирах проекта «Золотая шайба» примут участие более 1 300 команд.
В ПФО дан старт соревнованиям нового сезона клуба «Золотая шайба»
В Китае уточнили, как передается коронавирус
В Китае уточнили, как передается коронавирус
Самарские фехтовальщики преуспели во всех видах оружия
Самарские фехтовальщики преуспели во всех видах оружия
Российское военно-историческое общество приглашает принять участие во всероссийском конкурсе проектов военно-исторической тематики
Российское военно-историческое общество приглашает принять участие во всероссийском конкурсе проектов военно-исторической тематики
Межрегиональная выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши Лапы Хвост» снова пройдет в Самаре
Межрегиональная выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши Лапы Хвост» снова пройдет в Самаре
В Похвистневском районе ввели карантин по бешенству животных Ограничения коснулись Сосновского месторождения
В Похвистневском районе ввели карантин по бешенству животных
В Самаре автомобилистка врезалась в КАМАЗ
В Самаре автомобилистка врезалась в КАМАЗ
сегодня  Вторник, 28 января, 14:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -12 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/01:
USD 62.34
0.54
EUR 68.78
0.49
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Арбитражный суд кассационной инстанции подтвердил законность установки пирамиды должника в Самаре

28 января 2020 10:32
143
Арбитражный суд кассационной инстанции подтвердил законность установки пирамиды должника в Самаре
Трёхтонная пирамида должника устанавливается у домов, владельцы которых могут, но не хотят платить за потреблённые коммунальные услуги.

В 2019 году самарский индивидуальный предприниматель К. подал иск к «РКС-Самара» о взыскании потери прибыли и компенсации морального вреда, которые он якобы получил при установке у его офиса пирамиды должника. Общий размер долга на момент установки – 11 871 рубль. Арбитражный суд Самарской области и суд апелляционной инстанции исковые требования оставили без удовлетворения.
Однако гражданин К. посчитал, что надписи на пирамиде «Вы должны» и «Здесь нарушают закон, не платят за воду» являются «непотребными» и «порочат его честь и достоинство». По его мнению, то, что он не платил за водоснабжение и водоотведение, к чести и достоинству отношения не имеет.

В январе 2020 года арбитражный суд кассационной инстанции вынес постановление, подтверждающее законность пирамиды должника, которую «РКС-Самара» устанавливает у домов состоятельных неплательщиков. Суды всех инстанций установили, что пирамиды должника – это мера реагирования ресурсоснабжающей организации на длительную неоплату задолженности за фактически поставленные услуги водоснабжения и водоотведения.

Напомним, что в 2018 году «РКС-Самара» придумали и воплотили креативный способ напоминания о долгах за воду. Трёхтонная пирамида должника устанавливается у домов, владельцы которых могут, но не хотят платить за потреблённые коммунальные услуги, предпочитая жить за счёт соседей. Позднее «РКС-Самара» создали и используют летающую, говорящую и светящуюся пирамиды. Стоит отметить, что нестандартные способы напоминания о долгах – самые эффективные.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
27 января 2020  11:22
Городские предприятия наращивают ресурсы для расчистки снега на улицах Самары
Городские предприятия наращивают ресурсы для расчистки снега на улицах Самары
На основные магистрали организуется выход автопоездов.  Благоустройство региона
196
24 января 2020  13:45
Областные власти не включили в концессионный список старинные усадьбы и особняк
Областные власти не включили в концессионный список старинные усадьбы и особняк
Новый перечень утвержден распоряжением правительства Самарской области. Благоустройство региона
407
24 января 2020  11:51
Собственников аварийных домов, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом Перечень домов прилагается.
Собственников аварийных домов, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом
Перечень домов прилагается. Благоустройство региона
338
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
22 января 2020  07:43
Рулонные шторы
Рулонные шторы
 Концепция штор в рулоне выполнена просто: пользователь тянет за цепочку, и тогда все основание наматывается в ось. Капитальный ремонт в Самаре
194
26 декабря 2019  09:53
Выбор холодильника: на что обратить внимание
Выбор холодильника: на что обратить внимание
 Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый.  Капитальный ремонт в Самаре
398
23 декабря 2019  19:41
Как правильно выбрать цепную электропилу
 В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
174
Весь список
Всё в Дом
27 января 2020  22:36
Услуги по ремонту стиральных машин и бытовой техники
 Ситуации, когда могут возникнуть поломки в вашей стиральной машине, обычно происходят в самый непредвиденный момент. Всё в Дом
52
22 января 2020  07:55
Биокамины и их преимущества
 Если стоит задача отопления частного дома, то самым эффективны и эстетичным вариантом станет печь, камин. Всё в Дом
153
20 января 2020  07:36
Стеклянные изделия для эксклюзивного интерьера
 Очень часто современные дизайнеры при обустройстве интерьера используют стеклянные конструкции и поверхности. Это стильно и красиво.   Всё в Дом
155
Весь список
ЖКХ
28 января 2020  10:32
Арбитражный суд кассационной инстанции подтвердил законность установки пирамиды должника в Самаре
Арбитражный суд кассационной инстанции подтвердил законность установки пирамиды должника в Самаре
Трёхтонная пирамида должника устанавливается у домов, владельцы которых могут, но не хотят платить за потреблённые коммунальные услуги. ЖКХ
142
27 января 2020  17:20
Накануне Дня студента сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» встретились со студентами СамГТУ в стенах профильной лаборатории.
Энергетики «Т Плюс» и студенты СамГТУ отметили Татьянин день викториной
Накануне Дня студента сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» встретились со студентами СамГТУ в стенах профильной лаборатории.  ЖКХ
307
24 января 2020  16:09
Энергетики ждут организации сразу по двум адресам.
«ЭнергосбыТ Плюс» ждет предприятия и организации Тольятти в новых центрах обслуживания
Энергетики ждут организации сразу по двум адресам.  ЖКХ
450
Весь список

Экология
28 января 2020  10:24
На Волге снова ждут проблемы с наполняемостью водой Прошлой весной Волга пострадала от маловодья из-за теплой зимы.
На Волге снова ждут проблемы с наполняемостью водой
Прошлой весной Волга пострадала от маловодья из-за теплой зимы. Экология
144
27 января 2020  10:40
В Самарской области прогнозируют морозы Повсеместно пройдёт снег.
В Самарской области прогнозируют морозы
Повсеместно пройдёт снег. Экология
279
22 января 2020  15:01
Энергетики настояли на том, что сами режим выпуска воды не определяют — это делает межведомственная комиссия Росводресурсов.
Росрыболовство не готово простить «Русгидро» за маловодье, повлекшее за собой массовую гибель рыбы в Волге
Энергетики настояли на том, что сами режим выпуска воды не определяют — это делает межведомственная комиссия Росводресурсов.   Экология
465
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
380
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1988
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
726
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1630
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1348
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
926
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
942
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1397
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1485
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1751
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2868
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3405
Весь список

Мероприятия
Межрегиональная выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши Лапы Хвост» снова пройдет в Самаре
В Самаре около Триумфальной арки на Аллее Трудовой Славы прошла акция «Блокадная свеча»
Танцуй пока молодой: в СК "Грация" прошли первенство и чемпионат Самарской области по брейкингу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные