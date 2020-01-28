Арбитражный суд кассационной инстанции подтвердил законность установки пирамиды должника в Самаре

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В 2019 году самарский индивидуальный предприниматель К. подал иск к «РКС-Самара» о взыскании потери прибыли и компенсации морального вреда, которые он якобы получил при установке у его офиса пирамиды должника. Общий размер долга на момент установки – 11 871 рубль. Арбитражный суд Самарской области и суд апелляционной инстанции исковые требования оставили без удовлетворения.Однако гражданин К. посчитал, что надписи на пирамиде «Вы должны» и «Здесь нарушают закон, не платят за воду» являются «непотребными» и «порочат его честь и достоинство». По его мнению, то, что он не платил за водоснабжение и водоотведение, к чести и достоинству отношения не имеет.В январе 2020 года арбитражный суд кассационной инстанции вынес постановление, подтверждающее законность пирамиды должника, которую «РКС-Самара» устанавливает у домов состоятельных неплательщиков. Суды всех инстанций установили, что пирамиды должника – это мера реагирования ресурсоснабжающей организации на длительную неоплату задолженности за фактически поставленные услуги водоснабжения и водоотведения.Напомним, что в 2018 году «РКС-Самара» придумали и воплотили креативный способ напоминания о долгах за воду. Трёхтонная пирамида должника устанавливается у домов, владельцы которых могут, но не хотят платить за потреблённые коммунальные услуги, предпочитая жить за счёт соседей. Позднее «РКС-Самара» создали и используют летающую, говорящую и светящуюся пирамиды. Стоит отметить, что нестандартные способы напоминания о долгах – самые эффективные.