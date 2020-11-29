Умер академик Владимир Фортов

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Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни, сообщил РИА Новости заместитель президента РАН Владимир Иванов.

«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013—2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — сказал он.

В пресс-службе Академии наук сообщили, что Фортов болел коронавирусной инфекцией.

Научные исследования Владимира Фортова имеют фундаментальное значение для развития импульсной и промышленной энергетики, космической физики, управляемого термоядерного синтеза, ракетной техники и ряда специальных приложений. Им разработаны генераторы мощных ударных волн и экспериментальные методы изучения физических свойств вещества при экстремальных параметрах с использованием взрывчатых веществ, лазерных, релятивистских электронных и ионных пучков.

Фортов — автор более 500 научных работ и 30 монографий, переведенных на иностранные языки. В историю РАН вошли его работы по созданию научных основ защиты космического аппарата при реализации международного проекта «Вега» — изучению кометы Галлея.