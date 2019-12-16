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Новости /  В стране  

Сборная России победила финнов в заключительном матче Кубка Первого канала

16 декабря 2019 10:40
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Дубль нападающего Антона Слепышева принёс сборной России второе место на турнире.

Сборная России в Санкт-Петербурге на "Газпром-арене" в заключительном матче Кубка Первого канала со счётом 2:0 одолела финскую команду. Героями встречи стали нападающий Антон Слепышев, забросивший две шайбы, и голкипер сборной России Илья Сорокин, отразивший все 22 броска финнов.

Обладателем Кубка Первого канала с шестью набранными очками стала сборная Швеции, обыгравшая сегодня со счётом 3:1 чешскую команду. Россияне, одержав на турнире две победы и потерпев одно поражение, с пятью баллами финишировали вторыми. Финны разместились на третьей строчке (4 очка). Чехи — четвёртые (3), пишет Лайф.

 
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