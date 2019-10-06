За жителями Москвы будут следить дроны и транслировать видео на сайт
6 октября 2019 11:59
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Исполнитель должен будет обеспечить съемку объектов городской инфраструктуры и передавать изображение на специальный сайт. Неизвестно, будет ли он в открытом доступе.
Единственное требование к беспилотникам — они должны быть вертолетного типа. Вероятно, речь идёт о дронах, вроде массивного Mavic Pro с лопастями с четырёх сторон. На год производства и поставок мэрия готова потратить 60 млн рублей, пишет iphones.ru.
Фото pixabay.com
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