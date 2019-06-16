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Православные христиане отмечают День Святой Троицы

16 июня 2019 09:58
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Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Это один из самых важных христианских праздников.

Сегодня православные христиане отмечают праздник Пятидесятницы, или День Святой Троицы. Это один из двунадесятых, самых важных христианских праздников, знаменующий схождение Святого Духа на учеников Христа.

После этого они обрели свое миссионерское предназначение. В Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры в этот день совершит литургию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Троица отмечается через 50 дней после Пасхи и на десятый день после праздника Вознесения Господня. Она всегда приходится на воскресенье. Суббота перед Троицей – Вселенская, Троицкая, родительская – день особого поминовения усопших. Понедельник после Троицы – День Святого Духа, или, в народной традиции – Духов день, передает Радио Маяк.
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