Православные христиане отмечают День Святой Троицы
16 июня 2019 09:58
178
Сегодня православные христиане отмечают праздник Пятидесятницы, или День Святой Троицы. Это один из двунадесятых, самых важных христианских праздников, знаменующий схождение Святого Духа на учеников Христа.
После этого они обрели свое миссионерское предназначение. В Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры в этот день совершит литургию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Троица отмечается через 50 дней после Пасхи и на десятый день после праздника Вознесения Господня. Она всегда приходится на воскресенье. Суббота перед Троицей – Вселенская, Троицкая, родительская – день особого поминовения усопших. Понедельник после Троицы – День Святого Духа, или, в народной традиции – Духов день, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
351
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
338
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
311
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
402
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
399
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
349
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
281
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
567
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
587
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
342
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
642
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
563
Мероприятия