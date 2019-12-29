Исследователи выявили рост заболеваемости детей в России
29 декабря 2019 10:18
124
В России в период с 2000 по 2018 год заболеваемость детей выросла на 19%. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования специалистов ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения.
За указанный период общая зарегистрированная заболеваемость среди детей до 14 лет увеличилась с 1,8 тыс. до 2,2 тыс. случаев на 1 тыс. детей до 14 лет.
Эксперты зафиксировали увеличение случаев ожирения (в 2,7 раза), проблем со свертываемостью крови и инсулинозависимого сахарного диабета (в два раза), церебрального паралича и аллергического ринита (в 1,5 раза).
Также выявлен рост диагностики пневмонии (на 28%), почечной недостаточности и болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (на 25%), хронических болезней миндалин и аденоидов (на 17,6%), астмы (на 17,4%).
Врач-педиатр Кирилл Калистратов рассказал, что рост заболеваемости может объясняться улучшением качества диагностики.
В то же время специалисты зафиксировали снижение количества детей с болезнями сердца (на 66,7%), бронхитом и эмфиземой (на 60,9%), язвенной болезнью желудка (на 57,1%), а также болезнями периферической нервной системы (на 50%) и гастритом (на 37%), пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
629
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
744
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
417
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1241
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
909
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
842
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
495
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
886
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
907
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1156
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2271
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2785
Мероприятия