Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP
9 февраля 2020 10:43
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Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала. Ранее ВОЗ рекомендовала присвоить вирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-новый тип коронавируса". Накануне на заседании ВОЗ в Женеве обсуждали проблему дезинформации, которая мешает бороться с распространением инфекции. Организация призывает прислушиваться к медикам и соблюдать необходимые защитные меры. Число заразившихся превысило 37 тысяч, погибших уже свыше восьмисот человек, в их числе два иностранца.
Оснований для проведения эвакуации находящихся на юге Китая граждан России из-за вспышки коронавируса пока нет. Об этом заявил ТАСС генеральный консул России в Гуанчжоу Виктор Пашков. По словам дипломата, власти провинции Гуандун держат ситуацию под контролем. Из-за того, что обстановка стремительно меняется, посол призвал российских граждан становиться на консульский учет.
Врачам удалось излечить от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, первого подданного Японии. 60-летний водитель туристического автобуса заразился, когда перевозил группу путешественников из китайского Уханя. Как сообщает агентство Киодо, в субботу мужчину выписали из больницы в префектуре Нара. Сейчас известно о 89-ти больных в Японии. Большая часть из них находятся в карантине на круизном лайнере "Даймонд Принцесс", передает Радио Маяк.
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