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Новости /  В стране  

В начале марта в России ожидаются новые погодные аномалии

28 февраля 2020 09:11
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В начале марта в России ожидаются новые погодные аномалии
Уходящая зима в России также оказалась аномально теплой.

В начале марта в России ожидаются новые погодные аномалии: средняя температура воздуха во многих областях будет выше нормы. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он также предупредил, что в столичном регионе в первые пять дней весны отрицательных температур не будет.

В Тульской, Калужской, Рязанской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях температура превысит климатическую норму на 7-10 градусов.

Ещё большее превышение средних значений будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири. Так, на 8-10 градусов выше нормы ожидается температура в Ямало-Ненецком автономном округе, на 12 градусов – на Таймыре. Уходящая зима в России также оказалась аномально теплой.

В Гидрометцентре объяснили, что причина тому – движение теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.

Температурные отклонения этой зимой, по данным синоптиков, достигали 25-28 градусов, передает Радио Маяк.
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