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Новости /  В мире  

Умерла самая старая черепаха мира. Она почти ровесница Петра I

5 октября 2019 18:22
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Алагбе было 344 года, и она много лет прожила во дворце вождя племени Огбомосо в Нигерии.
В Нигерии умерла самая старая черепаха в мире — Алагбе было 344 года, передает life.ru. Об этом сообщает BBC.

Алагба, которая родилась ещё в XVII веке и являлась почти ровесницей Петра I, жила во дворце африканского вождя племени Огбомосо, куда её привезли ещё его предки.

Черепаха была очень известна и пользовалась популярностью у туристов. Считалось, что она приносит удачу и даже исцеление. За животным наблюдали минимум два специалиста, которые контролировали её потребности и питание. 


Фото:   pixabay
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