Умерла самая старая черепаха мира. Она почти ровесница Петра I

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Алагба, которая родилась ещё в XVII веке и являлась почти ровесницей Петра I, жила во дворце африканского вождя племени Огбомосо, куда её привезли ещё его предки.Черепаха была очень известна и пользовалась популярностью у туристов. Считалось, что она приносит удачу и даже исцеление. За животным наблюдали минимум два специалиста, которые контролировали её потребности и питание.Фото: pixabay