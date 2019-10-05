Появился первый в мире остров, на котором запрещено курить
5 октября 2019 18:36
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— Мы гордимся тем, что поддерживаем эту инициативу и поздравляем Астипалею с достижением поставленной цели. Надеемся, что другие территории по всему миру последуют их примеру, присоединившись к построению бездымного будущего, — сказал региональный президент компании Фредерик де Вильде.
Теперь на всей территории острова висят специальные таблички, предупреждающие о запрете на курение для местных жителей и туристов.
А тем, кто не может сразу отказаться от вредной привычки, предлагаются безникотиновые продукты, при употреблении которых выделяется намного меньше вредных веществ. Таким способом власти пытаются бороться с курением.
Фото из открытых источников
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