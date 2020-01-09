Власти штата Южная Австралия приняли решение об отстреле 10 тысяч диких верблюдов
9 января 2020 09:18
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Старейшины австралийского племени анангу и власти штата Южная Австралия приняли решение об отстреле 10 тысяч диких верблюдов, живущих на западе региона. Как отметили в местном департаменте защиты окружающей среды, из-за длительной засухи колониям этих животным нечем питаться, и они начали разорять деревни аборигенов.
Животные не только быстро сокращают и без того скудные в условиях засухи и аномальной жары пастбища, но и часто погибают от голода и жажды и распространяют болезни.
"Верблюды приходят, сбивают заборы и проникают в дома, пытаются добраться до воды и ломают кондиционеры", – рассказала член совета племен анангу.
По данным экспертов популяция диких верблюдов в Австралии составляет сейчас более миллиона двухсот тысяч голов, передает Радио Маяк.
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