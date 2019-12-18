В Самаре вручат премии «Звезда Гостеприимства Самарской области» в сфере туризма

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В рамках мероприятия вручается премия «Звезда Гостеприимства Самарской области», помимо этого отмечаются лучшие отели, санатории, предприятия питания городского округа Самара и Самарской области, а так же специальные Премии: «Лучший MICE – отель 2019», «Лучший санаторий 2019», «Лучший Эко ответственный отель 2019», «Туроператор – партнер 2019» и др.Традиционно на мероприятии будут озвучены итоги 2019 г., вручены Благодарности за личный вклад в развитие индустрии гостеприимства Самары и региона, а так же озвучены планы на будущий год, передает пресс-служба горадминистрации.