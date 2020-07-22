Самарская область: повышение интереса к внутреннему туризму становится приметой времени

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По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе разрабатывается государственная программа «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Самарской области в 2021-2025 годах». Проект документа, призванного совершенствовать работу туристической отрасли в течение ближайших пяти лет, был представлен 20 июля на оперативном совещании в Правительстве Самарской области.Участники форума через призму Самарской области обсудили вопросы сохранения и популяризации объектов культурного, исторического наследия, развития реставрационной отрасли и перспективы развития внутреннего туризма в России.«После внесения изменений в Конституцию РФ в ней теперь содержится отдельный раздел, посвященный культуре, который гласит, что культура в РФ является уникальным наследием ее многонационального народа, культура поддерживается и охраняется государством. Таким образом, сохранение историко-культурного наследия признано делом государственной важности, — напомнила в своем приветственном слове к участникам форума председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова. — Но мы не должны забывать и о других важных словах, которые содержатся в основном законе: каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. То есть защита, сохранение и популяризация нашего духовного наследия — это задача не только государства, но и общества, каждого гражданина нашей страны… Общественная палата России предлагает учитывать объекты культурного наследия федерального и регионального значения при формировании маршрутов внутреннего туризма в Российской Федерации. Необходима грамотная стратегия, модернизированный туристический кластер, стабильные партнерские связи профильных субъектов бизнеса с учреждениями региональных министерств культуры».В обсуждении приняли участие представители профильных органов власти, органов местного самоуправления, представители туристической отрасли, НКО и волонтерских центров, осуществляющих деятельность в культурно-образовательной сфере, эксперты.«Сегодня мы ставим задачу популяризации богатого культурно-исторического и природного наследия Поволжья, при этом четко понимая необходимость вовлечения представителей общественных организаций, волонтерских центров, образовательных учреждений в дело сохранения объектов культурного наследия, а также в практическую деятельность по формированию реальной карты маршрутов межрегионального туризма с акцентом на уникальные объекты культуры, истории, природы, — обозначил одну из главных целей форума заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член ОП РФ Павел Покровский, выступивший в качестве модератора дискуссии. — Конструктивное взаимодействие общественных организаций и органов власти, четкое понимание задач, стоящих перед туристической отраслью, и реалистичные подходы к реализации этих задач приводят к тому, что в Самарской области появляются проекты, которые становятся знаковыми не только для Российской Федерации, но и для тех стран, которые находятся с нами в добрых партнерских отношениях. Поэтому полагаю неслучайным выбор именно нашего региона в качестве основной площадки для проведения подобного форума, инициированного ОП РФ».«В настоящее время в силу ограничений, связанных с объявленной ВОЗ пандемией новой коронавирусной инфекции, достаточно трудно выехать за рубеж, но уже есть запрос на внутренние поездки по России, — отметил заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов. — Природное, культурно-историческое наследие составляет основу программ пребывания в Самарской области. На сегодняшний момент мы определяем для себя несколько приоритетных видов туризма, и, конечно, в силу исторических и природных особенностей нашего региона культурно-познавательный и экологический туризм здесь являются наиболее приоритетными. Сохраненное культурное наследие на территории Самарской области сосредоточено как в крупных городских округах, так и в малых городах и в сельских муниципальных районах. Последние заново и с новой стороны открывают как туристические компании, так и сами туристы. Поэтому эти объекты требуют внимания, приведения в порядок, дополнительного «насыщения», более качественной демонстрации, в том числе с использованием высоких технологий, которые позволяют реконструировать объекты, увидеть, как они выглядели в прошлые столетия».Объекты культурного наследия Самарской области во многом сегодня открываются не только для туристов, но и для местных жителей. С этой целью в регионе в начале лета этого года запущен проект «Поехали!», в рамках которого департаментом туризма регионального министерства культуры при поддержке правительства Самарской области организуются еженедельные экскурсии и пресс-туры для журналистов и блогеров по внутренним туристическим маршрутам губернии. Цель проекта — содействие развитию внутреннего туризма, популяризация активного отдыха среди жителей и гостей области.Председатель Общественной палаты г.о. Сызрань, кандидат исторических наук Галина Романова вышла на связь с участниками форума из самого сердца русского города — от сохранившейся каменной башни городского кремля XVII века. В режиме реального времени участники форума увидели, насколько активно ведутся сегодня работы по благоустройству сызранской набережной, расположенной на месте слияния трех рек. Как рассказала Галина Романова, проект благоустройства широко обсуждался с участием общественных организаций, экспертов городской общественной палаты и стал победителем рейтингового голосования, проведенного среди горожан.«Невозможно недооценивать роль гражданского общества в деле благоустройства территорий, общественных пространств, — считает Галина Романова. — Конечно, дискурс демократический неизбежно пересекается с дискурсом управленческим, поскольку управленцы принимают решения, формализуют все то, что высказали граждане, а в каком-то смысле и цензурируют. Но в итоге из этого сотрудничества рождаются подобное проекты, появляются новые привлекательные для туристов объекты».«Все это имеет воспитательную, познавательную, но вместе с тем и экономическую функцию: мы живем в современном обществе и значение экономики нужно понимать. Нам бы хотелось, чтобы культура нашего небольшого, но уютного, красивого города обогащала экономику, т.е. была бы привлекательна для туристов и инвесторов, — заявила Галина Романова. — Для этого необходимо несколько составляющих: объекты культуры — в Сызрани их очень много, кроме того, нужны выставочные залы и галереи, районы ремесел, а также культурные события — и все это у нас тоже есть».Так, в Сызрани проходят фестивали: международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья», фестиваль «Сызранский помидор» с неизменным карнавалом и еще совсем молодой гастрономический фестиваль «Рыба-Раки». «Процессы глобализации, наступления мегаполисов порождают ответную реакцию локального патриотизма. Мне кажется, что это правильная, здоровая тенденция, которую нужно всячески поддерживать, и тут огромное поле для деятельности общественников», — заключила Галина Романова.С коллегой согласен руководитель движения «Неси добро!» Алексей Семин, присоединившийся к дискуссии с земляного вала, сохранившегося на месте крепости XVIII века в селе Красный Яр Красноярского муниципального района Самарской области. По мнению общественника, нужно связать исторические, культурные, природные памятники Самарской области в некую «цепочку», создав серьезный туристический кластер. «Главное — бережно относиться к своей земле, любить свой край и передавать эту любовь и весь накопленный потенциал своим детям», — считает Алексей Семин. Разделяют эту точку зрения и в областной общественной палате, которая вот уже несколько лет активно поддерживает экологические и образовательно-просветительские десанты проекта «Неси добро!».«Важно знать свои корни, поддерживать связь поколений. Туристы должны видеть традиционную красоту российских регионов», — говорит молодежный министр информационных технологий и связей Самарской области Александра Манахова.«Мощь России прирастает регионами», — выразила уверенность член профильной Комиссии ОП РФ Ирина Мастусова, заверив, что Ассоциация анимационного кино, которую она представляет, готова к любым формам сотрудничества с развиваемыми в регионах проектами, насколько это уместно с учетом форматов тех или иных проектов.«Наши дети становятся все более диджитальными, и, наверное, нужно продумать, каким образом пропагандировать объекты природного и культурного наследия среди подрастающего поколения именно в диджитальном формате», — обратила внимание Ирина Мастусова.Вместе с тем член ОП РФ предложила, как только позволят санитарно-эпидемиологические условия, провести выездное заседание профильной комиссии в г.о. Сызрань, чтобы еще раз уже на месте обсудить вопросы, поставленные во главу угла участниками форума. Это предложение получило поддержку: малый город, сохранивший множество объектов культурно-исторического наследия, но не имеющий (пока) широкой известности на федеральном уровне, как нельзя лучше подходит в качестве места проведения подобного мероприятия.«На территории Самарской области множество объектов, вызывающих неподдельный интерес жителей и гостей губернии. Одна из основных целей на сегодняшний день должна заключаться в том, чтобы выделить те точки, объекты, вокруг которых должна формироваться и развиваться в дальнейшем туристическая инфраструктура, — отметил Павел Покровский, подводя итоги онлайн-форума. — Нужно проработать вопрос о том, как совместными усилиями сообщества учреждений культуры, экспертного и волонтерского сообществ знаковые региональные объекты будут вводиться в туристический оборот».По его словам, очевидно, что волонтеры могут и должны работать в сфере сохранения культурного наследия, на реставрационных работах только под контролем экспертов.«Эксперты учреждений культуры должны принимать участие и в сертификации экскурсоводов, гидов, — сказал он. — Это чрезвычайно важные моменты. Полагаю, что тренд к повышению интереса к внутреннему туризму обусловлен не только сложившейся в данный момент санитарно-эпидемиологической обстановкой. Поэтому настало время обратить особое внимание на формирование региональных программ развития сферы туризма. При этом синергетического эффекта можно достичь, если эти программы будут гармонично «вписаны» в задачи, показатели и мероприятия национальных проектов», передает пресс-служба облправительства.