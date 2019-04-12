Краеведческий экспресс» привезет в Самару из Тольятти более 700 школьников

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13 апреля в Самару из Тольятти на электропоезде специального назначения в рамках экскурсионно-образовательного железнодорожного проекта для школьников «Краеведческий экспресс», реализуемого на территории Самарского региона с 2012 года, прибудут более 700 учащихся.Данный проект по количеству участников станет крупнейшим экскурсионно- образовательным железнодорожным проектом путешествий для школьников в России и будет посвящен всемирному Дню авиации и космонавтики, 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина и годовщине его полета в космос.Юные туристы из Тольятти познакомятся с историей космонавтики и достопримечательностями столицы региона, внесшей неоценимый вклад в развитие космической промышленности нашей страны. Проект имеет и профориентационные задачи.Разработана специальная экскурсионно-образовательная программа с посещением в Самаре музея авиации и космонавтики и музея «Самара космическая». Для учащихся средних и старших классов в Самарском национальном исследовательском университете им. С. П. Королева, одном из ведущих российских университетов и научно-образовательных центров нашей страны, состоится торжественное мероприятие с участием ветеранов космической промышленности, посвятивших свою жизнь космосу, встреча со студентами и выпускниками университета, молодыми учеными. На базе Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева для школьников будет также организована научная выставка.Для учащихся младших классов в рамках данного проекта будет организована познавательная программа с обзорной экскурсией по городу, посещением Самарского литературного музея, Детской картинной галереи, Музея железнодорожной техники. На базе Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина будут организованы тематические экскурсии и состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики и Году театра с просмотром театральной постановки.По дороге в Самару (путь займет всего около двух часов) школьников ждут познавательная викторина, призы и общение с друзьями.