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Новости /  Общество /  Туризм  

Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян

19 ноября 2019 09:27
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Наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян
Власти города подсчитывают убытки.

Рекордное наводнение в Венеции не сказалось на туристическом спросе среди россиян и не привело к отказам от туров. Власти города подсчитывают убытки, которые, по первым оценкам, могут достичь миллиарда евро. Как отмечается, россияне чаще останавливаются не в самой Венеции, а в Местре, так как проживание там намного дешевле. Этот городок находится на материке и не подвергается затоплению, передает Радио Маяк.
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