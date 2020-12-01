Жителям Самары автоматически перенесут деньги с соцкарты на декабрь

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Это возможно, если в ноябре проездным не пользовались.

В Самаре обладателям социальных транспортных карт автоматически перенесут деньги на следующий месяц. Речь идет о людях 65+, которым из-за угрозы распространения коронавируса сейчас следует находиться дома.



- Перенос средств по социальным картам в автоматическом режиме будет доступен с 1 по 10 декабря. Важное условие - в ноябре по ним не должно быть совершено ни одной поездки, - сообщили в "Объединенной транспортной карте".



Деньги на следующий месяц можно будет перенести двумя способами: приложив к терминалу кондуктора или к аппарату возле касс метро. В обоих случаях необходимо дождаться выхода чека. Помочь в этом деле пожилым людям могут волонтеры или родственники, сообщает СОВА.инфо.