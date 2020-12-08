Жители Самары смогут пользоваться Навигатором прямо в Яндекс.Картах

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В приложении Яндекс.Карты появилась полноценная навигация для автомобилистов. Теперь им необязательно переключаться на Навигатор, чтобы пользоваться его основными функциями.

Яндекс.Карты будут давать голосовые подсказки в поездке — о камерах, ограничениях скорости, пробках, перекрытиях и авариях. Даже если их свернуть или выключить экран, оповещения продолжатся. Также приложение покажет ближайшие парковки, заправки, альтернативный маршрут и полосу для перестроения или съезда. Если пользователь и так знает, куда ехать, поможет новый режим «Навигатор» — он будет давать подсказки даже без построенного маршрута. Чтобы его включить, нужно нажать на иконку на главном экране.

Помимо новых функций, обновился дизайн навигации в Картах — он стал более адаптивным для водителей. Теперь элементы управления отображаются крупнее, дороги контрастнее, а высота зданий ниже. Кроме того, можно выбрать вид карты — 2D или 3D.