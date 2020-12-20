Вырос тариф на эвакуацию машин в Самаре

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В Самарской области вырастет стоимость эвакуации автомобилей и цены за хранение машин на штрафстоянках. Новые тарифы начнут действовать в 2021 году.

— Индексацию провели на уровне инфляции в 3,6%. Тариф за перемещение одного транспортного средства для Самары составит 1968 рублей, для Тольятти и других населенных пунктов региона — 1802 рубля, — указано в приказе департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Сейчас действуют цены в 1900 и 1740 рублей соответственно.

Хранение эвакуированных машин на штрафстоянках тоже будет обходиться дороже. В первые 5 часов сумма составит от 6 до 24 рублей за час в зависимости от категории авто. С 6-го часа хранения тариф больше — от 16 до 99 рублей за час, пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com