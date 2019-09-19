«Самара Авто Газ» протестирует бескондукторную систему оплаты проезда на 6 городских маршрутах
19 сентября 2019 15:49
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- В качестве экспериментальной меры принято решение о запуске ряда маршрутов с низким пассажиропотоком в новом режиме» - заявил руководитель «Самара Авто Газ». - Прием наличных и безналичных средств для оплаты проезда будет производить водитель при входе пассажиров в салон автобуса через переднюю дверь. Новый формат позволит также проконтролировать качество обилечивания пассажиров, поскольку на данных маршрутах были прецеденты невыдачи билетов кондукторами.
Напомним, что оплата поездок на городских маршрутах муниципального общественного транспорта осуществляется за наличный расчет, по карте школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений), по студенческой и социальной картам, а также с помощью садово-дачной транспортной карты, банковской карты и устройств с бесконтактным интерфейсом.
- Уважаемые пассажиры, не вступайте в сговор с недобросовестными сотрудниками!» - напоминает транспортное предприятие. - Билет в вашей руке – гарантия своевременного прибытия автобуса на вашу остановку и возможность для предприятия закупать новые автобусы на маршруты. Если вам не выдали билет в поездке вы стали свидетелем некачественного обилечивания пассажиров, просим информировать об этом, при возможности фиксировать с помощью фото- или видеосъемки. Информацию направляйте на электронную почту samaraavtogaz@mail.ru или сообщайте по телефону – 89272039728. – комментируют в «Самара Авто Газ».
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