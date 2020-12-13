С 13 декабря начнется работа судов на воздушной подушке по маршруту "Самара - Рождествено"

В областной столице в связи с тяжелой ледовой обстановкой начинается работа судов на воздушной подушке.
С воскресенья, 13 декабря, они будут курсировать по маршруту "Самара - Рождествено".
Если ситуация с ледовой обстановкой осложнится, например образуются торосы, то движение могут временно приостановить.
Также сообщается, что при неустойчивой ледовой обстановке суда на воздушной подушке будут ходить только в светлое время суток.
С 13 декабря режим работы следующий:
Из Самары суда отправляются с 08:15 по 16:15
Из Рождествено с 08:45 по 16:45, сообщает ГТРК Самара.
Фото: www.cccp.com.ru
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