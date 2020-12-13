С 13 декабря начнется работа судов на воздушной подушке по маршруту "Самара - Рождествено"

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В областной столице в связи с тяжелой ледовой обстановкой начинается работа судов на воздушной подушке.

С воскресенья, 13 декабря, они будут курсировать по маршруту "Самара - Рождествено".

Если ситуация с ледовой обстановкой осложнится, например образуются торосы, то движение могут временно приостановить.

Также сообщается, что при неустойчивой ледовой обстановке суда на воздушной подушке будут ходить только в светлое время суток.

С 13 декабря режим работы следующий:

Из Самары суда отправляются с 08:15 по 16:15

Из Рождествено с 08:45 по 16:45, сообщает ГТРК Самара.

Фото: www.cccp.com.ru