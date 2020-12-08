По улице А. Толстого в Самаре ограничат движение транспорта

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Внимание! В связи с аварийными работами, этой ночью (с 0.00) и до ночи (1.00) 11 декабря по ул. А. Толстого, на участке от ул. Комсомольской до ул. Крупской, перекрывается движение транспорта.

Работа общественного транспорта будет организована следующим образом.

Троллейбусные маршруты (№№ 6, 16) будут ходить до пл. Революции. Автобусные маршруты №№ 6а, 17, 48д, 61, 80, 92, 205, 247, 295, (оба напр-я): по ул. Пионерской на ул. Водников. Маршруты: №№ 5д, 17, 32 будут ходить по временной схеме по ул. Космомольской на ул. Водников, передает пресс-служба Дептранса Самары.

Фото: пресс-служба Дептранса Самары