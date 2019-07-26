Самарцы просят губернатора региона взяться за вопрос повышения стоимости проезда в коммерческом транспорте
26 июля 2019 11:42
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Жители Самары попросили в Twitter губернатора Самарской области Дмитрия Азарова оказать содействие в решении вопроса, связанного с повышением стоимости проезда в коммерческом транспорте, пишет СитиТраффик.
- Повышение стоимости проезда на 40 % на коммерческом транспорте за полгода недопустимо, - рассказывают они.
На это сотрудники департамента транспорта Самары сообщили, что в настоящее время по обращению главы города Самары ФАС и прокуратура проводят проверку по вопросу обоснованности повышения стоимости проезда.
Напомним, ФАС дала коммерческим перевозчикам Самары месяц на обоснование повышения цены на проезд.
Фото: pixabay.com
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