Волонтеры Куйбышевской магистрали и Самарского региона обменялись опытом

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В Самаре состоялось заседание Координационного совета по корпоративному волонтерству, в котором приняли участие руководители кадровых блоков подразделений Куйбышевской магистрали, председатели советов молодежи предприятий магистрали, представители НП «Центр социальных проектов» и некоммерческих организаций, реализующих общественно-полезные проекты волонтерской направленности на территории Самарской области.В рамках заседания участники представили такие социальные проекты, как: «БлагоДарю», «Вторсырье на благотворительность», «ЭкоШок», «Лиза Алерт», «Старость в радость» и другие. Также, спикерами были озвучены возможности для содействия и оказания помощи каждому из озвученных проектов.Куйбышевская железная дорога уделяет особое внимание развитию корпоративного волонтерства. На дороге успешно реализуется молодежная инициатива «Эстафета добрых дел» — волонтерское движение среди молодых работников ОАО «РЖД». В рамках волонтерского движения молодежь компании инициирует проведение мероприятий самого разного уровня и масштаба.Кроме того, на Куйбышевской магистрали организована и ведет активную волонтерскую деятельность добровольное объединение молодых работников «Лига волонтеров Куйбышевской». Свою деятельность организация ведет в пяти направлениях: социальное, экологическое, событийное, медиа - и корпоративное волонтерство.В 2019 году участниками «Лиги» было проведено 22 мероприятия, в ходе которых помощь получили более 380 людей. Добровольцы железнодорожных предприятий проводили мастер-классы для детей-сирот из школы-интерната пос.Томылово, поздравляли детей из многодетных семей с днем рождения и новым годом, организовывали новогодние представления для «особенных» детей, а также для подопечных дома престарелых в Дубовом Умете.Особое внимание добровольческое движение магистрали уделяет экологическим проектам. Актив участвует в акциях «Вторсырье на благотворительность», «Добрые крышечки», «Чистый берег» и «Экологический десант».В завершение мероприятия участники заседания обсудили дальнейшие перспективы развития корпоративного волонтерства и озвучили планы на 2020 год.Так, добровольцы Куйбышевской железной дороги планируют провести благотворительные акции для детей из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников школы-интерната пос.Томылово, подопечных Дубоуметского пансионата престарелых. К 75-летию Победы в ВОВ запланированы акции «Ради жизни на земле – Помним! Гордимся!», «Автопробег Победы», «Утро Победы», «Вальс Победы», «Спасибо за мир».В настоящее время добровольчество становится особенно популярным среди молодого поколения, являясь важным способом получения новых знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, активной гражданской позиции.