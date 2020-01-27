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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Волонтеры Куйбышевской магистрали и Самарского региона обменялись опытом

27 января 2020 10:43
54
Волонтеры Куйбышевской магистрали и Самарского региона обменялись опытом
Куйбышевская железная дорога уделяет особое внимание развитию корпоративного волонтерства.

В Самаре состоялось заседание Координационного совета по корпоративному волонтерству, в котором приняли участие руководители кадровых блоков подразделений Куйбышевской магистрали, председатели советов молодежи предприятий магистрали, представители НП «Центр социальных проектов» и некоммерческих организаций, реализующих общественно-полезные проекты волонтерской направленности на территории Самарской области.

В рамках заседания участники представили такие социальные проекты, как: «БлагоДарю», «Вторсырье на благотворительность», «ЭкоШок», «Лиза Алерт», «Старость в радость» и другие. Также, спикерами были озвучены возможности для содействия и оказания помощи каждому из озвученных проектов.
Куйбышевская железная дорога уделяет особое внимание развитию корпоративного волонтерства. На дороге успешно реализуется молодежная инициатива «Эстафета добрых дел» — волонтерское движение среди молодых работников ОАО «РЖД». В рамках волонтерского движения молодежь компании инициирует проведение мероприятий самого разного уровня и масштаба.
Кроме того, на Куйбышевской магистрали организована и ведет активную волонтерскую деятельность добровольное объединение молодых работников «Лига волонтеров Куйбышевской». Свою деятельность организация ведет в пяти направлениях: социальное, экологическое, событийное, медиа - и корпоративное волонтерство.

В 2019 году участниками «Лиги» было проведено 22 мероприятия, в ходе которых помощь получили более 380 людей. Добровольцы железнодорожных предприятий проводили мастер-классы для детей-сирот из школы-интерната пос.Томылово, поздравляли детей из многодетных семей с днем рождения и новым годом, организовывали новогодние представления для «особенных» детей, а также для подопечных дома престарелых в Дубовом Умете.

Особое внимание добровольческое движение магистрали уделяет экологическим проектам. Актив участвует в акциях «Вторсырье на благотворительность», «Добрые крышечки», «Чистый берег» и «Экологический десант».
В завершение мероприятия участники заседания обсудили дальнейшие перспективы развития корпоративного волонтерства и озвучили планы на 2020 год.
Так, добровольцы Куйбышевской железной дороги планируют провести благотворительные акции для детей из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников школы-интерната пос.Томылово, подопечных Дубоуметского пансионата престарелых. К 75-летию Победы в ВОВ запланированы акции «Ради жизни на земле – Помним! Гордимся!», «Автопробег Победы», «Утро Победы», «Вальс Победы», «Спасибо за мир».
В настоящее время добровольчество становится особенно популярным среди молодого поколения, являясь важным способом получения новых знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, активной гражданской позиции.

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