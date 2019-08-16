В Самаре в районе Комсомольской площади временно ограничили движение

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В Самаре ведутся ремонтные работы в районе Комсомольской площади между ул. Агибалова, ул. Спортивная в направлении ЦУМ Самара-Пригородный автовокзал. Объезд автобусов маршрута №1, 22, 67 по ул. Агибалова, ул. Льва Толстого, ул. Арцыбушевская, ул. Вилоновская, ул. Спортивная, далее по маршруту в направлении из города; №5Д, 11, 37 ул. Льва Толстого, ул. Арцыбушевская, ул.Красноармейская, ул. Спотивная, далее по маршруту в направлении Губернский рынок; №52, 56 ул. Агибалова, ул.Льва Толстого, ул. Арцыбушевская, ул.Красноармейская, далее по маршруту в направлении Крымская площадь; №13 ул. Льва Толстого, ул. Арцыбушевская, ул. Красноармейская, далее по маршруту в направлении Губернский рынок; №50 ул. Агибалова, ул.Льва Толстого, ул. Арцыбушевская, ул. Вилоновская, далее по маршруту в направлении ул. Батайская; №53 по ул.Красноармейская без заезда на Ж/д вокзал в направлении а/с Аврора, сообщает СамараАвтоГаз.