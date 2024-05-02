Подростки, спасавшие людей во время теракта в "Крокусе", награждены медалью

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Глава государства Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" школьников, которые спасали людей во время теракта в "Крокус Сити Холле".

Напомним, подмосковные школьники, которые подрабатывали гардеробщиками в "Крокусе" смогли вывести людей и спасти жизнь сотни человек, пишет Смотрим.

Медалью "За спасение погибавших" были награждены Артем Донсков, Никита Иванов и Ислам Халилов.

Ранее сообщалось, что министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов вручил награды двум подросткам, которые помогли спасти людей из "Крокус Сити Холла".