178

В Самаре на Зубчаниновском шоссе сейчас фрезеруют старое дорожное покрытие, чтобы в дальнейшем обновить шоссе на всем его протяжении. Общая площадь работ, включающих ремонт проезжей части, в том числе путепровода и дорожной развязки под ним, составляет около 45 тыс. кв. м.

На объекте уложат высокопрочный асфальтобетон, заменят люки смотровых колодцев, защитят от разрушения кромку дороги, где бортовой камень не предусмотрен. Закончить все работы планируют в течение месяца.

Фото: скрин видео Самара-ГИС