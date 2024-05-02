В Самарской области в суд направили дело о взрыве на заводе «Промсинтез»

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В результате ЧП в 2023 году погибло 7 человек.

Чапаевский городской суд поставит точку в резонансном деле о взрыве на заводе «Промсентез», повлекшем массовую гибель рабочих. Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по соответствующему уголовному делу, возбужденному после трагедии по ч. 3 ст. 216 УК РФ, касающейся нарушений правил безопасности. Дело направлено на рассмотрение по существу, пишет Обоз.инфо.

Трагедия произошла днем 7 июля 2023 года на территории «Промсинтеза» во время ремонта трубопровода.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, по версии следствия, ошибку допустил механик одного из заводских цехов, специализирующегося на производстве взрывчатых веществ. Работник отвечал за подготовку места и проведение огневых работ.

В нарушение техники безопасности, он отдал распоряжение при изготовлении стойки под трубопровод азота взять уже использованную, непромытую металлическую трубу.

Электрогазосварщик начал приваривать к ней металлический уголок. Затем прозвучал взрыв.

«Электрический разряд инициировал химическую реакцию и детонацию взрывчатого вещества, находящегося и распределенного по всей внутренней поверхности трубы», — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате один из работников завода получил легкие травмы, еще семь – погибли.

Впрочем, обвиняемый перед судом не предстанет. Он оказался в числе тех, кто скончался при взрыве.