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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре по Волге открыли пассажирскую навигацию

1 марта 2020 13:18
71
В Самаре по Волге открыли пассажирскую навигацию
Переправлять пассажиров на другой берег Волги будут не только судна на воздушной подушке.

Со вчерашнего дня, 29 февраля, в Самаре отрыли пассажирскую навигация по маршруту «Самара-Подголятино», сообщает СРПП. Теперь вместе с суднами на воздушных подушках будут курсировать и теплоходы. «ОМ-142» отправляется от речпорта с шестого причала в половину седьмого утра и половину девятого по местному времени.

Судна на воздушной подушке отправят горожан до острова Проран в 14:00, 17:00 и 18:30. Маршрут до поселка Рождествено будет курсировать только после того, как с реки Воложки сойдет лед, пишет ПроГородСамара.

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