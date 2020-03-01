В Самаре по Волге открыли пассажирскую навигацию
1 марта 2020 13:18
71
Со вчерашнего дня, 29 февраля, в Самаре отрыли пассажирскую навигация по маршруту «Самара-Подголятино», сообщает СРПП. Теперь вместе с суднами на воздушных подушках будут курсировать и теплоходы. «ОМ-142» отправляется от речпорта с шестого причала в половину седьмого утра и половину девятого по местному времени.
Судна на воздушной подушке отправят горожан до острова Проран в 14:00, 17:00 и 18:30. Маршрут до поселка Рождествено будет курсировать только после того, как с реки Воложки сойдет лед, пишет ПроГородСамара.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
27 февраля 2020 19:01
Гендиректор ТоАЗа Дмитрий Межеедов (на фото), несмотря на громкие заверения исправить катастрофически опасную ситуацию на производстве, продолжает... Экономика региона
392
27 февраля 2020 09:06Причины и профилактика энергетического дефицита
Нормальный энергообмен – основа хорошего самочувствия и безболезненного функционирования систем организма. Без постоянного снабжения энергией всех органов... Экономика региона
45
25 февраля 2020 11:30
Одинокие отцы тоже имеют право на поддержку. Экономика региона
276
Финансы и Банки
28 февраля 2020 16:30
Сервис будет предоставляться в партнерстве с Работа.ру на портале «Активный возраст». Финансы и Банки
387
27 февраля 2020 17:25
По словам участницы, часть выигранных денег она планирует потратить на путешествия и отправится вместе с супругом туда, где до этого она еще не бывала. Финансы и Банки
315
26 февраля 2020 17:32
Изображения для открыток были отобраны из десятков тысяч работ, которые присылали участники фотоконкурса «Самая красивая страна» Финансы и Банки
357
Строительство
28 февраля 2020 17:37Проекты домов или почему нужно выбрать дом из кирпича
Выбрать проект для строительства загородного дома каждый заказчик компании Добрый дом сможет ориентируясь на особенности участка, используемые... Строительство
40
27 февраля 2020 12:06
5 домов собираются достроить и ввести в эксплуатацию. Строительство
297
24 февраля 2020 13:24
Уже подписано соответствующее постановление. Строительство
811
Материалы и технологии
28 февраля 2020 17:34Каменный шпон. Особенности и преимущества
Кто не любит красоту натурального камня? Знаете ли вы, что с помощью каменного шпона часто проще и экономичнее получить внешний вид и ощущение натурального... Материалы и технологии
32
17 февраля 2020 18:53
Есть масса мнений касаемо удобства в эксплуатации и монтажа стальных труб. Материалы и технологии
108
10 февраля 2020 09:28Особенности металлопроката
В современном мире важным является металлопрокат. Это – незаменимый компонент в любом сооружении. Его применяют в различных отраслях промышленности. Материалы и технологии
143
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
243
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
1019
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1581
Бизнес
28 февраля 2020 07:51
Как оказалось, на остановочные павильоны надежды возлагались зря. Бизнес
134
19 февраля 2020 18:01
В рамках семинара предпринимателям рассказали о новой акселерационной программе, которая стартует в этом году и рассчитана на 4 месяца. Бизнес
363
11 февраля 2020 14:23
Собственники завода планируют направить до 4,5 млрд рублей инвестиций на развитие производства керамогранитной плитки. Бизнес
538
Новости компаний
29 февраля 2020 10:35
Логотип компании появится на форме игроков футбольной команды. Новости компаний
359
28 февраля 2020 17:38Банка стеклянная с крышкой – универсальная емкость
Банка предназначены в основном для накопления сыпучих продуктов и хранения жидкости. Новости компаний
34
28 февраля 2020 07:43Бетонный завод и преимущества его приобретения
Бетонные заводы сильно отличаются от установок 80-х годов. Они значительно более функциональны и автоматизированы, и легко могут перемещаться на нужное для... Новости компаний
50
27 февраля 2020 20:49
Этот артефакт и еще ряд архивных материалов предприятия станут частью выставки "Война. Судьба человека", которая пройдёт с 30 апреля по 9 августа. Новости компаний
337
IT и Коммуникации
28 февраля 2020 17:32Замена экрана ноутбука или почему ремонт стоить доверить профессионалам
Проблема с экраном или монитором ноутбука - довольно распространенное явление. Но это не значит, что нужно выкидывать компьютер на свалку. IT и Коммуникации
50
28 февраля 2020 07:37Мобильная связь и безлимитный пакет
Мобильные операторы ведут жесткую борьбу за каждого абонента со своими конкурентами. IT и Коммуникации
48
26 февраля 2020 08:14
Рефераты, курсовые, дипломные проекты, многие из нас помнят, что это. В век современных технологий и интернета сдавать такие научные труды стало совсем просто. IT и Коммуникации
43
Транспорт
1 марта 2020 13:18
Переправлять пассажиров на другой берег Волги будут не только судна на воздушной подушке. Транспорт
71
29 февраля 2020 14:32
Сотрудники Красноярской Госавтоинспекции продолжают проводить проверки пассажирского автотранспорта. Транспорт
369
28 февраля 2020 13:17
Предполагается, что подобная воспитательная мера будет действительно эффективной для безопасности движения. Транспорт
217
28 февраля 2020 12:40
Городские власти на время празднования ограничат движение по некоторым улицам. Транспорт
252
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
363
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
400
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
252
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
581
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
956
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2941
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1315
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2358
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1809
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
403
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
637
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
695
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1392
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1883
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1904
Мероприятия