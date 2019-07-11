Стали известны самые популярные автомобили до 3 лет с пробегом
11 июля 2019 09:12
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Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг из 10 наиболее востребованных автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет. Данные составлялись по итогам продаж в первые пять месяцев.
На первом месте оказался автомобиль Kia Rio. Всего в период с января по май этого года было перепродано 10075 автомобилей этой модели с пробегом в возрасте до трех лет, то есть 2016-2018 годов выпуска. Средняя цена этой модели 562 тысячи рублей.
На втором месте Lada Granta с количеством перепродаж в 9 319 автомобилей. Средняя цена за авто этой модели 2016 года выпуска – 350 тысяч рублей.
На третьем месте - Hyundai Solaris. Перепродано 8570 автомобилей. Средняя цена трехлетней машины 560 тысяч рублей.
На четвертом месте Lada Vesta с показателем в 7 864 проданных автомобиля. Средний ценник на авто в возрасте до 3 лет составляет 530 тысяч рублей.
На пятом месте - седан Toyota Camry (перепродано 6 496 авто). Средняя цена автомобиля 2016 года выпуска 1,35 млн рублей.
Далее в рейтинге идут: Lada Largus (универсал повышенной вместимости) с продажами в 5 463 штук. На седьмом месте седан Volkswagen Polo с перепродажей в 5 311 штук. На восьмом месте внедорожник Lada 4х4 (трехдверный и пятидверный). Всего было перепродано 3 658 автомобилей этой модели. На девятом месте – седан Lada Priora с показателем в 3 561 штука и замыкает десятку кроссовер Renault Duster (перепродано 2 979 штук).
Фото: pixabay.com
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