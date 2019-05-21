Специальный тариф в купе "Счастливые каникулы" предлагается пассажирам ЖД

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С 22 мая 2019 года для детей в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) действует скидка 50% к тарифам на проезд в купейных вагонах по территории РФ, отправлением с 2 по 30 июня 2019 года.Скидка не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками.Приобрести билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Узнать о действующих акциях можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».