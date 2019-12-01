Скоро появится приложение, предупреждающее пешеходов о приближении авто
1 декабря 2019 11:44
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В России появится приложение, предупреждающее пешеходов о приближении авто
Вица-президент некоммерческого партнёрства ГЛОНАСС и советник руководителя НТИ «Автонет» Евгений Белянко сообщил, что в России создадут приложение, предупреждающее пешехода о приближающемся авто, сообщает iphones.ru.
Система работает на базе искусственного интеллекта, он собирает данные с умных светофоров, расположенных в радиусе 100-200 метров. Разработка учитывает погодные условия и скорость машины. Если ИИ посчитает, что пользователь находится в опасности, на смартфон придёт уведомление.
На создание сервиса уйдёт до 5 млн рублей. Он станет частью платформы «Автодата». Предполагается, что его будут предустанавливать на смартфоны в рамках нового закона.
Публичное тестирование приложения стартует в конце 2020 года в Самаре, Волгограде, Томске, Курской, Тамбовской и Московской областях, пишет РИА Новости.
Фото pixabay.com
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