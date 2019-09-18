Минфин предлагает наказывать водителей за нарушение ПДД дважды
18 сентября 2019 13:24
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Автоэксперты и правозащитники выступили против предложения Минфина, по которому предлагается разрешить страховщикам устанавливать базовую ставку тарифа по ОСАГО исходя из индивидуальных характеристик водителя.
Так, по задумке, если водитель нарушает ПДД, то стоимость страховки ОСАГО для него будет дороже. Правозащитники увидели в этом предложении противоречие Конституции. Получается, что водителей будут дважды наказывать за нарушение ПДД: первый раз штрафом и второй раз более высокой стоимостью ОСАГО. Подобная привязка стоимости ОСАГО к штрафам противоречит Конституции, где сказано, что никто не может быть наказан дважды за одно деяние.
Более того по предложению Минфина не предусмотрены скидки для водителей, которые не нарушают ПДД. Автоэксперт Сергей Ифанов уверен, что следуя этой логике, более высокие тарифы захотят ввести и представители других отраслей, например, автодилеры для водителей, которые пропускают ТО или управляющие компании для граждан, пропустивших платеж по ЖКХ.
Учитывая резкое падение доходо, спрос на ОСАГО уже падает, а реализация предложения Минфина может привести к еще большему увеличению автомобилистов, не желающих покупать ОСАГО, сообщает auto.mail.ru.
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