Из Южного города в центр Самары хотят направить канатную дорогу
17 декабря 2019 09:53
131
Она должна пройти от железнодорожного вокзала через реку Самара.
Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов утвердил проект планировки территории для строительства канатной дороги. Протянуть ее планируют между Самарой и Южным городом.
Проект — не новый. Его обсуждают с 2015 года. Инициатором является застройщик микрорайона Южный город — ГК «Древо». Возродит проект решили в сентябре 2019 года.
Сейчас Министерство строительства Самарской области занимает бывший генеральный директор компании «Древо» Евгений Чудаев. Его отец, Николай Чудаев, до сих пор возглавляет совет директоров организации. Такое родство заставило борцов с коррупцией усомниться в законности назначения Чудаева-младшего министром. Сотрудники прокуратуры выяснили, что нарушения и правда были.
По задумке застройщика, канатная дорога должна пройти от железнодорожного вокзала Самары через реку Самара к Южному городу.
Станцию планировали разместить вблизи большой рекреационной зоны с зоопарком, который планируют оборудовать в микрорайоне. Протяженность канатной дороги составит 9,4 км. Для пассажиров будут доступны 86 кабин. Время в пути до железнодорожного вокзала составит 25 минут.
Также власти проработают вопрос по строительству в Южный город трамвайных и троллейбусных линий. При этом микрорайон хотят включить в состав Самары, пишет 63.ру.
Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов утвердил проект планировки территории для строительства канатной дороги. Протянуть ее планируют между Самарой и Южным городом.
Проект — не новый. Его обсуждают с 2015 года. Инициатором является застройщик микрорайона Южный город — ГК «Древо». Возродит проект решили в сентябре 2019 года.
Сейчас Министерство строительства Самарской области занимает бывший генеральный директор компании «Древо» Евгений Чудаев. Его отец, Николай Чудаев, до сих пор возглавляет совет директоров организации. Такое родство заставило борцов с коррупцией усомниться в законности назначения Чудаева-младшего министром. Сотрудники прокуратуры выяснили, что нарушения и правда были.
По задумке застройщика, канатная дорога должна пройти от железнодорожного вокзала Самары через реку Самара к Южному городу.
Станцию планировали разместить вблизи большой рекреационной зоны с зоопарком, который планируют оборудовать в микрорайоне. Протяженность канатной дороги составит 9,4 км. Для пассажиров будут доступны 86 кабин. Время в пути до железнодорожного вокзала составит 25 минут.
Также власти проработают вопрос по строительству в Южный город трамвайных и троллейбусных линий. При этом микрорайон хотят включить в состав Самары, пишет 63.ру.
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