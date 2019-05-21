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Новости /  Экономика /  Транспорт  

До самарского Волгаря стало курсировать больше автобусов №80

21 мая 2019 13:25
80
До самарского Волгаря стало курсировать больше автобусов №80
На маршрут добавили три машины.

С 20 мая в Самаре увеличили количество автобусов №80, курсирующих от площади Революции до микрорайона Волгарь. На маршрут добавили еще 3 машины.

"Это сделано для улучшения качества транспортного обслуживания микрорайона Волгарь", - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Теперь по будням интервалы движения автобусов сократятся с 60 до 20 минут, а в выходные дни - до 30 минут. Автобусы начинают курсировать от остановки "с/з "Волгарь" в 6.20, последний рейс - в 21.20. От площади Революции начало движения - в 6.40, последний рейс - в 21.30, пишет "Волжская коммуна".


Фото pixabay.com
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