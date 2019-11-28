В Самаре приступили к расселению аварийного фонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

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Задачу усилить работу в этом направлении поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Нам предстоит огромная работа по расселению людей из ветхого и аварийного жилья. Причем сделать это нужно темпами, каких у нас не было никогда. Уже в 2019 году должно быть расселено вдвое больше, чем в прошлом году. В 2020 году эти объемы нужно увеличить еще в 3 раза, увеличив до 30 тыс. кв. м объемы расселяемого непригодного жилья», — подчеркнул он.Правительством Самарской области разработана и принята госпрограмма, в соответствии с которой до 1 сентября 2025 года из аварийного жилья будетпереселено более 20 тысяч жителей региона. Проект будет реализовываться в шесть этапов. Предусмотрено расселение 343,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Напервом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14муниципальных образованиях региона. В текущем году начата реализация I этапа (2019-2020 годы) госпрограммы, в котором принимают участие 13муниципальных образований Самарской области.Городской округ Самара участвует во всех этапах программных мероприятий по переселению граждан. Общий объем финансирования составляет 7 341,09 млн. рублей. В рамках программы планируется расселить 11 380 человек из 481 аварийного жилого дома общей площадью 150,2 тыс. кв.м. Финансирование программы на сегодняшний день идет из трех источников, 86% финансирует Государственная корпорация – Фонда содействия реформированию ЖКХ, 9% областных средств и 5% местный бюджет. На первом этапе (2019-2020 гг.) в Самаре планируется расселить 1 071 человек.Выделено на закупку жилья более 584,9 млн. рублей, передает пресс-служба облправительства.