Поглощение Самарой «Южного города» и «Крутых Ключей» решит одни проблемы и породит другие
24 декабря 2019 14:28
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Как отмечают эксперты, это позволит областной столице подняться на более высокое место в рейтинге «миллионников» и претендовать на более значительные ассигнования из федерального бюджета. «Если мы рассчитываем на какие-то федеральные деньги, то здесь источник только один — это программа по развитию агломерации. В этом смысле чем больше городов, чем они крупнее, тем лучше. Как я понимаю, основная идея властей — укрупнить город. Тогда Самара перестанет быть девятым городом-„миллионником» в России и станет седьмым. Можно еще что-нибудь присоединить, тогда и Казань обгоним. Это преимущественно маркетинговое решение — так нам, может быть, больше денег из бюджета будут давать, может быть, скорее», — рассуждает президент Фонда социальных исследований Владимир Звоновский.
Поглощение Самарой «Южного города» и «Крутых Ключей» решит одни проблемы и породит другие, изображение №1
Но на этом плюсы заканчиваются, так как тратить средства, скорее всего, придется как раз на развитие «новых» территорий. Власти были вынуждены присоединять территории, чтобы решить их проблемы, считает депутат совета Промышленного района Самары и экс-руководитель департамента строительства и архитектуры города Александр Бурнаев. «Когда коммерсанты строили «Южный город» и «Кошелев-Проект», они не задумывались ни об инфраструктуре, ни о чем, а просто в чистом поле посадили свои дома. И теперь власти должны думать о том, как обеспечить эти проекты инфраструктурой. В последние два года школы строятся только там — альтернативы просто нет. Огромные районы построены на сельских территориях, но это неправильно. Там проживают люди, которые работают в Самаре, а значит, они горожане. Их необходимо присоединить к городу», — говорит эксперт.
Присоединять собираются именно застроенные части проектов, т.к. и «Южный город» (реализует ДК «Древо»), и «Кошелев-Парк» («Корпорация КОШЕЛЕВ») продолжают строиться. Это в теории может снова продублировать существующую сейчас транспортную проблему, когда один микрорайон располагается в разных муниципалитетах и не может быть связан единым маршрутом. Судя по всему, таким образом решаются проблемы самих застройщиков, которые смогут продолжить работать по обкатанной за много лет схеме, получая разрешения на работы, как и ранее, в Волжском районе, а не в Самаре.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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