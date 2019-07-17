По 6 проблемным объектам долевого строительства в Самарской области найдены решения

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16 июля и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области. Участие в заседании приняли руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов власти, муниципальных образований, представители инициативных групп дольщиков и застройщики-инвесторы.По информации министерства строительства Самарской области, в 2018 году и первом полугодии 2019 года в регионе из числа проблемных исключены 10 объектов. Ещё 3 объекта планируется исключить до конца года. За этот период 1,5 тысячи бывших обманутых дольщиков смогли обрести крышу над головой. В перечне проблемных остаются 47 объектов, по 25 объектам пока инвесторов не найдено, в тоже время по 6 из них имеются предварительные решения. Министерством совместно с муниципальными органами власти в г.о. Самара сформировано 24 участка общей площадью 34 гектара для предоставления в качестве компенсаций инвесторам-застройщикам проблемных объектов.В начале июля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал закон о мерах государственной поддержки участников долевого строительства, чьи права были нарушены. Закон содержит расширенный перечень механизмов, которые могут применяться для оказания мер господдержки. Среди них: достройка и ввод проблемного объекта в эксплуатацию; завершение строительства проблемного объекта специализированной некоммерческой организацией; предоставление жилых помещений вне проблемного объекта, в случае невозможности или нецелесообразности завершения его строительства; выкупа прав требований о передаче жилого помещения; предоставления пострадавшим участникам строительства земельных участков. Законом предусмотрены также меры государственной поддержки объединениям участников долевого строительства, застройщику (застройщику-инвестору), конкурсному управляющему (внешнему управляющему), осуществляющему достройку проблемного объекта. Кроме того, документом закреплено отсутствие доплат с граждан, полностью оплативших квартиру. Как пояснил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев, весь этот комплекс мер должен помочь в решении проблем обманутых дольщиков. Сейчас ведётся разработка всех необходимых подзаконных актов.Одной из новаций принятого закона является осуществление денежных выплат дольщикам объектов, достройка которых является невозможной или нецелесообразной. Сегодня на заседании комиссии стало известно, что дольщики недобросовестного застройщика ООО УК «Лесной городок» (г.о. Тольятти, Центральный район, мкр. 3 «Северный») получат денежные компенсации. 34 обманутых дольщика данного объекта, учитывая, что готовность объекта составляет менее 10%, а завершение строительства невозможно, дали согласие на получение компенсаций. Планируется, что уже в ноябре-декабре т.г. люди получат соответствующие выплаты.Ещё меньше строительная готовность (0%) дома по адресу: г.о. Самара, Вилоновская, 60 (застройщик «Эл-Гранд»). На сегодняшней встрече дольщикам данного объекта предложили рассмотреть возможность получения денежной компенсации своих нарушенных прав, чтобы до конца текущего года получить выплаты.Одна из подготовленных компенсационных площадок будет предоставлена в результате конкурсных процедур инвестору за решение проблем обманутых дольщиков объекта: г.о. Самара, Железнодорожный район, ул. Владимирская/Карла Маркса. Решением комиссии до 1 марта 2020 года администрации г.о. Самара поручено демонтировать здание, представляющее опасность для граждан, а министерству строительства – до 1 июня 2020 года найти добросовестного застройщика. Министр пообещал сделать все возможное для ускорения процедур подготовки и передачи компенсационного участка новому застройщику. «Объект очень сложный, но мы отработаем этот вопрос и до конца года постараемся выйти на конкурсные процедуры», - отметил Е. Чудаев.Положительно решается вопрос достройки объекта: г.о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 18а (застройщик ЖСК Берег18а). Заключено соглашение с застройщиком, определяющее порядок и сроки завершения строительства. Планируется, что к концу следующего года дом будет введён в эксплуатацию.ООО «СтройЦентр» взяло на себя обязательства по удовлетворению прав дольщиков 4-х объектов («Средневолжскстрой», ПМК-97, «Гагаринец», «Дальстрой»). Дольщики получат квартиры в ЖК «Рассвет» (18 км Московского шоссе), причём для тех, кто первые договоры оплатил полностью, совершенно бесплатно, без доплат. В рамках сегодняшнего заседания с застройщиком была достигнута договорённость о переносе сроков удовлетворения прав дольщиков данных проблемных объектов с 2023 года на 2021 год. Президент ООО «Виктор и К°» заверил присутствующих, что компания справится. «Благодаря помощи министерства строительства мы вышли на хорошие темпы и сегодня уверены, что выполним взятые на себя обязательства до конца 2021 года. Мы не подведём», - сказал Виктор Сурков.Новый инвестор найден и на объект в г.о. Самара в границах улиц Вилоновская/Никитинская/Буянова. ООО «Донстрой» гарантирует без доплат ввести дом в эксплуатацию в 2022 году, а 10 обманутых дольщиков, согласившихся на квартиры вне этого объекта, получат своё жильё уже в текущем году, сообщает пресс-служба облправительства.«Министерство очень активно занимается поиском добросовестных инвесторов, готовых решить жилищные проблемы обманутых дольщиков. Подготовлены достаточно привлекательные компенсационные участки, которые, я думаю, вызовут интерес у инвесторов. Мы ищем решения по всем существующим проблемным объектам, к сожалению, сегодня в перечне остаются наиболее сложные. Этот вопрос находится на постоянном контроле Губернатора. Нам всем нужен результат. Рассматриваются все возможные варианты в поисках самого оптимального. Прошу минстрой максимально сокращать сроки оргвопросов, чтобы люди как можно быстрее смогли получить своё жильё», - подчеркнул В. Кудряшов.