В Самарской области продолжается строительство капиталоемких дорожных объектов
14 мая 2020 10:34
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В Самарской области продолжаются работы на капиталоемких дорожных объектах, реализация которых стала возможной благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом страны Владимиром Путиным.
Напомним, что к капиталоемким объектам относятся реконструкция автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе, реконструкция мостового перехода через реку Сок, расположенного на автомобильной дороге Волжский - Курумоч - "Урал", и строительство второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» — автомобильной дороги от улицы Шоссейная до границы г.о.Самара. Все три объекта решают одну из ключевых задач нацпроекта - повышение пропускной способности автомобильных дорог.
На строительство и реконструкцию этих объектов будет направлено 9,5 млрд рублей, при этом значительная часть этих средств поступит из федерального бюджета.
Реализация второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» предусматривает строительство автомобильной дороги от улицы Шоссейной до границы г.о.Самара на участке протяженностью 7,8 км с двумя транспортными развязками в разных уровнях и путепроводом через железную дорогу.
Новая автомобильная дорога обеспечит проектную пропускную способность мостового перехода «Фрунзенский» и дополнительный выезд из города Самары со стороны Куйбышевского района. Срок завершения работ – ноябрь 2022 года.
По словам заместителя директора подрядной организации Алексея Зотова, сейчас работы ведутся на всем протяжении будущей дороги. «Завершено строительство новой автомобильной дороги на участке примыкания улицы Грозненская к Пугачевскому тракту. В районе улицы Утевская продолжается строительство рамповых частей будущего путепровода, в рамках строительства развязки в районе улицы Грозненская ведутся работы по забивке свай в основание опор. Кроме того, мы продолжаем работы по переустройству коммуникаций», - рассказал он.
На мосту через реку Сок продолжаются работы по устройству буровых свай береговых опор №1 и №5, на остальных опорах работы продолжатся после полного схода паводковых вод. «Почти на 90% завершены работы по устройству насыпи на будущих подходах к мосту, параллельно ведутся работы по укреплению откосов насыпи монолитным бетоном, который будет защищать насыпь от размывов», - отметил Алексей Зотов.
Напомним, что государственный контракт на реконструкцию моста через реку Сок заключен с ООО «Самаратрансстрой» в конце 2019 года. До 1 октября 2021 года подрядной организации предстоит выполнить строительство мостового перехода с подходами общей протяженностью 2 км параллельно существующему с двумя полосами движения.
Строительство дополнительного моста через реку Сок будет способствовать ликвидации существующего «узкого горлышка» на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.
Реконструкция автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе стартовала в июле 2019 года. Вопрос о выделении софинансирования из федерального бюджета на проведение работ Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсуждал на уровне Правительства страны.
Автомобильная дорога обеспечивает подъезд к Особой экономической зоне Тольятти, а также является маршрутом «маятниковой миграции» населения из близлежащих населенных пунктов в город.
Проектом реконструкции дороги предусмотрено уширение трассы до 4-х полос движения на участке протяженностью 7,6 км, строительство двух транспортных развязок на примыканиях к Особой экономической зоне, устройство освещения. В перспективе трасса соединится со строящейся в настоящее время автомобильной дорогой «Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу», которая станет частью международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай».
Контракт на проведение работ заключен с ООО «Автодоринжиниринг». Сейчас подрядная организация продолжает работы по переустройству инженерных коммуникаций, устройству земляного полотна по основному ходу автомобильной дороги, строительству двух транспортных развязок на подъезде к Особой экономической зоне. В этом году подрядная организация рассчитывает построить 2 км новой автомобильной дороги, также поставлена задача завершить строительство одной транспортных развязок. Срок завершения реконструкции всего объекта – октябрь 2021 года.
Фото pixabay.com
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