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Оперативный штаб СО: обсуждается усиление ограничительных мер, в том числе в отношении граждан из категории риска

7 декабря 2020 20:13
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 Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории СО.

В понедельник, 7 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

Участники штаба – представители министерств и ведомств, лечебных учреждений, предприятий региона — обсудили эпидемиологическую обстановку в регионе и предложения по введению ограничений, направленных на сохранение здоровья жителей области.

Открывая совещание, Глава региона подчеркнул:

«Сегодня мы должны тщательным образом проанализировать ситуацию, принять решения — не только на ближайшую неделю, нам пора определиться и с порядком проведения праздничных мероприятий на территории региона. Предварительно мы эти вопросы отрабатывали по направлениям, рассчитываю, что сегодня эти предложения будут рассмотрены и впоследствии оформлены документально. Люди готовятся, им нужно заблаговременно настроиться на проведение тех или иных мероприятий. Необходимо подумать и нам с вами, как организовать работу наших социальных служб, волонтерского центра в случае введения дополнительных ограничительных мер. Все это требует проработки и подготовки».

По сообщению руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, в Самарской области заболеваемость новой коронавирусной инфекцией характеризуется ростом ежесуточного показателя на 100 тысяч населения: с 5,6 на 1 ноября до 8,57 на 7 декабря. За минувшие сутки зарегистрировано 274 случая коронавируса.

Как доложил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, отмечается тенденция к уменьшению тяжести течения заболевания, это позволяет большее количество пациентов лечить амбулаторно. 16208 пациентов с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него лечатся амбулаторно, в стационарах находятся 5547 человек. Свободный коечный фонд составляет 22%. Бесплатными лекарствами обеспечены 12791 пациент, алгоритм подразумевает выдачу лекарственных препаратов уже при первом контакте.

На 49-й неделе по-прежнему фиксируется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией во всех возрастных группах на 100 тысяч населения, за исключением детей до года. Особую тревогу вызывает повышение этого показателя в группе риска — среди людей старшего поколения, 65+. Если на 48-й неделе он составлял 67,98, то на 49-й неделе – 75 на 100 тысяч населения. Риск осложнений, отмечают медики, среди этой категории пациентов в 15 раз выше по сравнению с остальными. В связи с этим специалисты и Роспотребнадзора, и минздрава солидарны во мнении о необходимости усилить ограничительные меры, касающиеся граждан этой возрастной группы, для сохранения их здоровья и жизни.

Как положительную руководитель регионального Роспотребнадзора отметила тенденцию снижения заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией, которая держится на протяжении последних трех недель. Согласно статистике, в сравнении с предыдущей неделей случаев ОРВИ меньше на 1,9%, внебольничной пневмонии – на 0,5%.

Продолжается вакцинация против гриппа – привито уже 46% населения области. До конца декабря будут оставшиеся поставки вакцины – за счет закупки на средства из федерального, регионального бюджетов и за счет работодателей, что позволит охватить необходимые 60% населения. На данный момент за счет работодателей было сделано порядка 16 тысяч прививок, сообщил Армен Бенян. «Это крайне низкий показатель», — прокомментировал Дмитрий Азаров доклад министра. Глава региона поручил усилить работу с предприятиями в части кампании по вакцинации.

Что касается вакцинации от новой коронавирусной инфекции, подготовлен приказ министерства здравоохранения региона, в котором отражен регламент работы с вакциной, определены учреждения, где есть соответствующие холодильные камеры, определен транспорт для доставки вакцины со складов до учреждений, где будет проводиться вакцинация. Определены списки медработников, которые подлежат вакцинации в первую очередь. Сюда же будет включен ряд социальных работников — сотрудников социальных учреждений, поскольку риск заражения для них высок наравне с медицинскими работниками.

2571 доза вакцины должна поступить до конца года. Глава региона потребовал от областного минздрава в кратчайшие сроки сформировать заявку на то количество препарата, которое требуется для поэтапной вакцинации 60% населения области, провести личную работу с поставщиками вакцины. «Сейчас идет речь о массовой вакцинации. Обращаю внимание на своевременность подачи заявок. Действуйте активно. Это в первую очередь здоровье медработников, которые каждый день выходят на передовую», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

На штабе были заслушаны доклады руководителей крупнейших предприятий региона – АО «АВТОВАЗ», АО «РКЦ «Прогресс», которые сообщили о том, как выполняются санитарно-эпидемиологические требования на производстве. Президент ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей Гусев в своем выступлении обратил внимание участников штаба, что благодаря принятым мерам за все время с марта ни на одном предприятии не замечено источников заражения, не сорван ни один проект. «Нам главное сохранить тот темп, который мы набрали по противодействию COVID-19 на предприятиях», — сообщил он.

Региональный штаб рассмотрел предложения по продлению существующих и введению новых ограничений действующего особого режима. Так, министр здравоохранения Армен Бенян предложил перевести на дистанционное обучение всех школьников и студентов региона с 21 декабря. Ограничение может быть введено до конца новогодних каникул. Дальнейшие решения планируется принимать исходя из эпидемиологической ситуации. По мнению медиков, перерыв в очном обучении необходим для профилактики распространения инфекции. Дмитрий Азаров поручил в течение суток обсудить инициативу с педагогическими коллективами, а также родительским собранием. В случае одобрения решение будет зафиксировано постановлением.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов обобщил предложения министерств и ведомств по введению дополнительных ограничительных мер. В частности, это необходимость принятия более жестких мер для соблюдения режима самоизоляции людьми из категории риска (65+). В разных регионах страны, как пояснил зампред Правительства области, есть практики ограничения поездок по транспортным картам с переносом их на последующий период, а также запрет посещения людьми 65+ ряда организаций (бассейны, фитнес-центры, концертные залы). Глава региона поручил обсудить этот вопрос прежде всего с ветеранскими организациями и общественными организациями пенсионеров, депутатами, представителями транспортных компаний. Заместитель министра – руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев сообщил о готовности регионального волонтерского штаба в полном объеме развернуть свою деятельность. Помогать пожилым людям, находящимся на самоизоляции, в доставке продуктов и предметов первой необходимости готовы более 2500 волонтеров в области. Волонтерский штаб есть в каждом муниципальном образовании региона. Число поступающих заявок растет: если с 23 по 27 ноября их было 172, то с 30 ноября по 4 декабря за помощью обратились уже 289 человек.

Ещё одно предложение касалось обязанности работодателей перевести 30% работников (прежде всего, имеющих хронические заболевания) на дистанционный режим. Эту меру Губернатор поручил обсудить с Союзом работодателей и крупнейшими предприятиями региона.

Относительно ограничений в предновогодний период участники штаба сошлись во мнении, что необходимо запретить проведение новогодних корпоративов на территории Самарской области. Председатель Союза работодателей попросил Дмитрия Азарова отразить этот запрет в постановлении во избежание разных трактовок. Также участники штаба поддержали предложение Александра Фетисова о введении ограничений на фудкортах во избежание скопления людей у касс: обслуживать посетителей нужно будет только за столиками с помощью электронного меню, с соблюдением рассадки и социальной дистанции. При этом предприятиям общественного питания дадут время на перестройку работы. Все предложения участников штаба будут проработаны в течение суток, и в случае одобрения найдут отражение в постановлении.

Также в ходе штаба были рассмотрены успешные практики муниципальных образований по информированию граждан о действующих ограничениях. Например, в Тольятти к работе по разъяснению важности соблюдения режима самоизоляции для людей 65+ были привлечены 76 общественных организаций, 16 СОНКО, 18 национальных культурных центров, 42 ТОС и управляющие микрорайонов. «Людям проще воспринимать информацию от тех, кому они доверяют«, — пояснил Сергей Анташев.

Дмитрий Азаров отдельно отметил работу главы г.о. Тольятти по организации информирования жителей города, работу с людьми старшего поколения: «Удалось правильно организовать работу вместе с ТОС, ветеранскими организациями. На мой взгляд, абсолютно правильно был определен вектор и подход — в Тольятти это получилось».

В завершение штаба был заслушан доклад главы г.о. Самары Елены Лапушкиной. Она рассказала, что предпринимает администрация города, для того чтобы создать условия для горожан и гостей города для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе, передает пресс-служба облправительства.

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