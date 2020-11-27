Дистанционка как лекарство от коронавируса

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Более 4 тысяч сообщений жителей Самарской области в социальных сетях обработаны системой «Инцидент Менеджмент» в ноябре 2020 года. Всего система проанализировала порядка 150 тысяч сообщений пользователей.

Как это работает?

В ноябре в Самарской области заработал ЦУР – Центр управления регионом. Главная задача Центра сделать процедуру обращений граждан к органам власти максимально прозрачной и оперативной. Основным инструментом ЦУР стала система мониторинга сообщений в соцсетях «Инцидент Менеджмент», которая уже 2 года успешно работает в нашем регионе.

В Инциденте работают администрации всех городов и районов Самарской области, министерства и ведомства. Вопрос из стадии обсуждения переходит на уровень практического решения.

ТОП-4 тем в ноябре 2020 года в системе «Инцидент Менеджмент» в Самарской области:

Здравоохранение и коронавирус - 1555 сообщений;

ЖКХ – 558 сообщений;

Образование – 504 сообщения;

Социальное обслуживание – 431 сообщение.

Количество сообщений, которые касаются работы системы здравоохранения и пандемии COVID-19, значительно возросло. Эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной. Обратная связь с жителями, которая организована в социальных сетях, помогает властям региона оперативно отслеживать проблемы территорий и улучшать качество оказания медицинской помощи.

На 70% по сравнению с октябрем увеличилось количество сообщений в социальных сетях, которые касаются организации дистанционного обучения.

На 50 % по сравнению с октябрем снизилось количество жалоб на отсутствие отопления.

Наиболее активными оказались пользователи социальных сетей Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска.

Фото: Фото: sgpress.ru