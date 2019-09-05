В Тольятти состоится первенство России по парусному спорту
5 сентября 2019 15:19
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В прошлом году первенство России побило рекорд по числу участников. В классе Оптимист было заявлено 309 спортсменов, в классах Кадет и Зум 8 – 45 и 54 соответственно. Ожидается, что в этом году рекорд снова будет побит.
«Первенство России в классе Оптимист – важнейшее событие нынешнего сезона, – говорит президент Ассоциации класса Оптимист Владимир Любомиров. – В нем примут участие сильнейшие спортсмены со всей России. С каждым годом класс растет. Еще пять лет назад мы и представить не могли, что столько спортсменов будет участвовать во всероссийских регатах. Очень важно, чтобы предстоящее первенство России было проведено на высоком уровне. В рамках первенства мы планируем провести тренерский совет и заседание президиума Ассоциации класса Оптимист, обсудим критерии отбора, назначим нового исполнительного директора Ассоциации и решим еще ряд неотложных вопросов в преддверии зимнего сезона подготовки».
В Тольятти приедут яхтсмены более чем из 40 городов России. Соревнования пройдут в акватории Куйбышевского водохранилища. В классах Оптимист и Кадет соревнуются ребята и девушки в возрасте от 9 до 16 лет, в классе Зум 8 – юниоры и юниорки до 20 лет.
«Акватория прекрасная, яхт-клуб «Дружба» еще лучше, – говорит главный судья регаты Вадим Механиков. – Это яхт-клуб международного уровня. У нас таких клубов немного. Как показывает тенденция последних лет, с каждым годом в первенстве России участвуют все больше и больше спортсменов. В прошлом году было более 300 лодок класса Оптимист. В этом году мы ожидаем еще больше.
Организаторы планируют провести 12 гонок – шесть квалификационных и столько же финальных. В день гоночный комитет будет давать до трех стартов.
Первенство России в Тольятти – один из этапов отбора сильнейших спортсменов в сборные России в классе Оптимист на первенства мира и Европы 2020 года.
В прошлом году победу в регате одержали петербургские спортсмены – Данила Иванов и Александра Лукоянова (оба – «Крестовский остров»). Сейчас яхтсмены выступают в предолимпийских классах. По окончании прошлого сезона Данила пересел в экипаж класса 29-й, а Александра – на Лазер 4.7.
В этом году спортсмены из Санкт-Петербурга также претендуют на высокие места. На минувшем первенстве Санкт-Петербурга лидирующие позиции заняли гонщики из Академии парусного спорта и «Рауту» – Кирилл Шуненков, Никита Черных и Даниил Перчик. Среди девушек лучше всех выступили Алиса Ивановская, Марина Бабкина и Юлия Наймушина. В Тольятти серьезную борьбу им навяжут местные спортсмены, а также гонщики из Москвы и Московской области, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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