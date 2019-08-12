В Самаре завершились соревнования по керлингу
12 августа 2019 14:57
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Результаты юноши:
1 место команда Кристалл (Самара)
2 место команда Драйв (Самара)
3 место команда Татарстан (Казань)
Результаты девушки:
1место команда Татарстан (Казань)
2 место команда Созвездие (Самара)
3 место команда Адреналин (Самара), передает пресс-служба минспорта СО.
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