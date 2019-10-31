В Безенчукском районе прошли всероссийские соревнования по боксу

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Организатором всероссийских соревнований по боксу выступили министерство спорта Самарской области, школа бокса олимпийского резерва «Ринг» и Федерация бокса Безенчукского района.Девиз всероссийских соревнований по боксу выбран не случайно, ведь на соревнованиях выступают спортсмены разных национальностей. Несомненно, спорт объединяет людей и дарует нашей жизни мир. Спорт-посол мира!В соревнованиях приняло участие 120 сильнейших боксёров из Москвы, Алтайского края, Пермского края, Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской и Самарской областей.Всероссийские соревнования стартовали 23 октября и начались они с торжественной церемонии открытия и предварительных боёв.Торжественную церемонию открыла хореографическая композиция «Возрождение» в исполнении образцового ансамбля танца «Талисман» ЦДТ «Камертон». После красочного номера было проведено построение команд и судей соревнований с поднятием флага Российской Федерации, ознаменовавшее официальное открытие соревнований по боксу.Почётное право открыть соревнование было предоставлено Заместителю министра спорта Самарской области, руководителю департамента государственной службы и административно-правовых отношений Г.В.Дороховой, Чемпиону Мира, обладателю Кубка Мира, 3-х кратному Чемпиону Европы, 5-ти кратному Чемпиону СССР, легендарному боксёру планеты, В.А.Шишову, и организатору соревнований — заслуженному работнику физической культуры РФ, почетному жителю Безенчукского района, директор школы бокса олимпийского резерва «Ринг», А.А.Маменкову.Продолжило церемонию вручение нагрудных знаков «КМС» и «Первый спортивный разряд» спортсменам школы бокса олимпийского резерва «Ринг», которые стали победителями региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований. Заслуженные знаки 21 Кандидату в мастера спорта России и 4 обладателям 1 спортивного разряда вручила заместитель министра спорта Самарской области, руководитель департамента государственной службы и административно-правовых отношений Г.В.Дорохова. Галина Владимировна обратилась к спортсменам и всем присутствующим в зале с поздравлениями и пожеланиями удачных боёв на соревнованиях.В знак благодарности за поддержку в деле пропаганды здорового образа жизни и развития олимпийского вида спорта от школы бокса «Ринг» Г.В. Дорохова, а также почётные гости, сотрудники и тренеры школы бокса были отмечены Благодарственными письмами.В завершении торжественной церемонии открытия всероссийских соревнований воспитанники ЦДТ «Камертон» всем гостям и любителям бокса подарили музыкальный подарок.На протяжении 4-х дней соревнований на ринг выходили сильнейшие спортсмены-представители Самарской области, Приволжского Федерального округа и России. Ежедневно в предварительных и полуфинальных боях встречалось по 30 пар боксёров. Зрители и любители бокса наблюдали очень напряженные бои и встречали всех боксёров дружными аплодисментами.По итогам спортивных единоборств чемпионы, победители и призеры соревнований были награждены грамотами, медалями, а также чемпионы и победители были отмечены памятными сувенирами.Федерация бокса Безенчукского района и школа бокса олимпийского резерва «Ринг» выражает благодарность всем, кто внёс личный вклад в развитие бокса Самарской области, Приволжского Федерального округа и России и поддержал проведение всероссийских соревнований по боксу, передает пресс-служба минспорта СО.