Тольяттинец Сергей Сухарев завоевал серебро на чемпионате мира по плаванию
16 сентября 2019 20:24
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Тольяттинец Сергей Сухарев завоевал серебро (50 м вольным стилем).
Также он получил квоту на участие в Паралимпийских играх 2020 года!
Поздравляем Сергея и его тренера, передает пресс-служба минспорта СО.
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