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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинец Сергей Сухарев завоевал серебро на чемпионате мира по плаванию

16 сентября 2019 20:24
101
Также он получил квоту на участие в Паралимпийских играх 2020 года!
В Лондоне завершился чемпионат мира по плаванию под эгидой Международного паралимпийского комитета.

Тольяттинец Сергей Сухарев завоевал серебро (50 м вольным стилем).

Также он получил квоту на участие в Паралимпийских играх 2020 года!

Поздравляем Сергея и его тренера, передает пресс-служба минспорта СО.
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