Тольятти примет этап Кубка мира по сноукайтингу

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Ежегодно здесь собирается более 250 участников и уже третий год подряд соревнования несут международный статус. В этом сезоне спортсменов и зрителей ожидают захватывающие старты и финиши гонщиков в дисциплине курс-рейс и, конечно, невероятно амплитудные трюки спортсменов в дисциплине фристайл. В рамках мероприятия состоится и легендарный многокилометровый марафон — настоящее спортивное испытание для истинных ценителей гоночных дисциплин, желающих проверить себя на выносливость.В каждой соревновательной дисциплине к стартам допускаются не только профессионалы, но и любители, и дети. Для детей будет подготовлена отдельная дистанция, что позволит максимально безопасно провести гонки. Традиционно организатором мероприятия выступает команда SNOWKITERUSSIA, уже много лет проводящая грандиозные спортивно-развлекательные мероприятия в мире зимних видов парусного спорта планетарного масштаба. Поэтому не только спортсмены получат максимум экшена, но и зрители смогут принять участие в развлекательной программе с конкурсами и зимними активностями отпартнеров фестиваля.Отметим, что этап Кубка мира в Тольятти соберет лучших спортсменов со всей планеты. В 2019 году команда организаторов провела мероприятие на высоком уровне и белее чем оправдала ожидания как Международной Ассоциации Кайтбординга, так и участников соревнований. “Запомнился больше всего этап в Тольятти», — говорит один из участников большинства этапов Кубка мира по сноукайтингу Артем Ренёв, — здесь складывается впечатление, что тебя здесь ждут”, передает пресс-служба минспорта СО.