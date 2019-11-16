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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольятти примет этап Кубка мира по сноукайтингу

16 ноября 2019 16:35
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В рамках которого пройдет зимний фестиваль активного отдыха “Жигулёвское море — любимому городу!”.
С 26 февраля по 2 марта 2020 года в Тольятти состоится этап Кубка мира по сноукайтингу по версии IKA (International Kiteboarding Association (Международная Ассоциация Кайтбординга), в рамках которого пройдет зимний фестиваль активного отдыха “Жигулёвское море — любимому городу!”.

Ежегодно здесь собирается более 250 участников и уже третий год подряд соревнования несут международный статус. В этом сезоне спортсменов и зрителей ожидают захватывающие старты и финиши гонщиков в дисциплине курс-рейс и, конечно, невероятно амплитудные трюки спортсменов в дисциплине фристайл. В рамках мероприятия состоится и легендарный многокилометровый марафон — настоящее спортивное испытание для истинных ценителей гоночных дисциплин, желающих проверить себя на выносливость.

В каждой соревновательной дисциплине к стартам допускаются не только профессионалы, но и любители, и дети. Для детей будет подготовлена отдельная дистанция, что позволит максимально безопасно провести гонки. Традиционно организатором мероприятия выступает команда SNOWKITERUSSIA, уже много лет проводящая грандиозные спортивно-развлекательные мероприятия в мире зимних видов парусного спорта планетарного масштаба. Поэтому не только спортсмены получат максимум экшена, но и зрители смогут принять участие в развлекательной программе с конкурсами и зимними активностями от
партнеров фестиваля.

Отметим, что этап Кубка мира в Тольятти соберет лучших спортсменов со всей планеты. В 2019 году команда организаторов провела мероприятие на высоком уровне и белее чем оправдала ожидания как Международной Ассоциации Кайтбординга, так и участников соревнований. “Запомнился больше всего этап в Тольятти», — говорит один из участников большинства этапов Кубка мира по сноукайтингу Артем Ренёв, — здесь складывается впечатление, что тебя здесь ждут”, передает пресс-служба минспорта СО. 
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